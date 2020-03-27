ВОЗ рекомендует во время карантина и самоизоляции медитировать и больше стоять

Из-за ухудшения ситуации по коронавирусу в мире, людей просят оставаться в режиме домашнего карантина. В ряде стран фитнес-центры и другие точки, где предполагается активная двигательная деятельность, временно закрыты. Эксперты считают, что пребывание дома может серьезно осложнить поддержание физической активности и дают советы, как этого избежать.

Сидячий образ жизни и низкий уровень физической активности могут оказать негативное влияние на здоровье, благополучие и качество жизни. Пребывание в карантинном режиме также может вызвать дополнительный стресс и поставить под угрозу психическое здоровье граждан. Физические упражнения и техники расслабления помогут сохранить спокойствие и защитить здоровье в течение этого времени, считают в федеральном Роспотребнадзоре.

Физическая активность помогает поддерживать как физическое, так и психическое здоровье. Ввиду того, что в настоящее время многие люди вынуждены оставаться дома из-за пандемии COVID-19, европейское региональное бюро ВОЗ разработало методическое пособие, в котором людям предлагаются простые и безопасные способы поддержания физической активности в условиях ограниченного пространства.

ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивной физической активности в неделю или сочетание умеренной и интенсивной физической активности. Следование этим рекомендациям возможно в домашних условиях с учетом отсутствия специального оборудования и ограниченного пространства.

В течение дня советуют делать короткие активные перерывы. Танцы, игры с детьми и выполнение домашних обязанностей, таких как уборка дома и уход за садом, также позволяют оставаться физически активными в домашних условиях.

Также предлагается воспользоваться преимуществом онлайн-ресурсов с комплексами физических упражнений. Многие из них находятся в бесплатном доступе на YouTube. При этом, в отсутствие опыта, советуют выполнять упражнения осторожно.

Еще один совет – ходить. «Даже в небольших помещениях хождение по периметру или марш на месте могут помочь вам оставаться активными. Если вам звонят, стойте или ходите по дому, во время разговора, а не сидите. Если вы решили выйти на улицу, чтобы прогуляться или заняться спортом, убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее 1 метра от других людей», – пишет Роспотребнадзор.

Также специалисты советуют проводить время в стоячем положении и сократить время, проводимое в сидячем положении. Считается, что в идеале в каждый отдельный период нужно стараться оставаться не более 30 минут в сидячем положении и положении лежа. Предлагается использовать столы на высоких ножках, позволяющие работать в положении стоя, или использовать в качестве подставок книги или другие приспособления. Во время отдыха в сидячем положении советуют отдавать предпочтение умственным видам деятельности, таким как чтение, настольные игры и пазлы.

Сохранять спокойствие советуют при помощи медитации, глубоких вдохов и выдохов.

Для поддержания оптимального состояния здоровья, также необходимо правильно питаться и потреблять достаточное количество воды. ВОЗ рекомендует пить воду вместо сахаросодержащих напитков. Алкоголь советуют ограничить или исключить. В еде нужно обеспечить достаточное количество фруктов и овощей, ограничить потребление соли, сахара и жира. Отдавать предпочтение лучше цельнозерновым, а не рафинированным продуктам.