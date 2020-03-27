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В Приамурье приостановят работу торговые центры, кинотеатры и фитнес-центры

В Приамурье приостановят работу торговые центры, кинотеатры и фитнес-центры
Фото: gelio.livejournal.com

Обновлено: 17:28

Губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Инстаграме рассказал, какие организации будут работать в регионе в ближайшую неделю, а какие нет.

Так, с 28 марта по 5 апреля в Приамурье будет приостановлена деятельность учреждений, где возможны скопления большого количества людей. Это торговые центры, бассейны, кинотеатры, фитнес-центры, рестораны и бары. Продолжат работу продуктовые магазины, аптеки, экстренные службы. Детским садам на это время рекомендовано создать дежурные группы для детей.

Орлов опубликовал соответствующее распоряжение. «Приостановить на территории Амурской области в период с 28.03.2020 по 05.04.2020 (включительно) деятельность следующих объектов независимо от организационнo-правовых форм собственности: торгово-развлекательных центров, торговых центров, ярмарок, объектов розничной торговли (за исключением объектов торговли продуктами питания и товарами первой необходимости, аптек и аптечных пунктов); ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений; объектов общественного питания открытого типа: ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки товаров); фитнес- и тренажерных залов, клубов, спортивно-досуговых организаций, баз отдыха; компьютерных клубов, залов; саун, бассейнов, спа-центров; негосударственных организаций дошкольного образования, групп присмотра и ухода (за исключением работы дежурных групп с соблюдением санитарного режима, уведомление о работе которых направлено соответствующему главе муниципального образования Амурской области); религиозных и культовых помещений, зданий, объектов и иных мест, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества)», – сказано в тексте этого документа.

«Гостиницам и другим объектам временного размещения граждан, объектам санаторно-курортного лечения и отдыха, расположенным на территории Амурской области, приостановить в период с 28.03.2020 по 05.04.2020 (включительно) новые бронирования и заселения», – говорится также в документе.

«Все это сделано для того, чтобы минимизировать риски распространения новой коронавирусной инфекции. Пожалуйста, уделите время себе и своим близким – детям и взрослым родственникам. Не пренебрегайте советами медиков. Будьте спокойны и благоразумны», – написал Василий Орлов. Он также напомнил о круглосуточной работе горячей линии 112.

«Все обязательно будет хорошо!» – заявил губернатор.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что россияне будут отдыхать с 28 марта по 5 апреля. Заработная плата при этом сохранится. Работать будут только некоторые организации. Длинные выходные нужны для того, чтобы снизить скорость распространения коронавируса. Глава государства подписал указ об объявлении в РФ нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.

Просмотров всего: 3797

#губернатор #коронавирус

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • ВалюшкаАмурская

    ВалюшкаАмурская
    1 час назад

    Государственные и муниципальные служащие не россияне, отдыхать не будут

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Да почти никто не будет отдыхать

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Острова завтра не работают?

  • Страна напуганых идиотов

    Страна напуганых идиотов
    1 час назад

    Да какой нахрен отдых без денег? Кредиты, аренды, зарплаты не работающим сотрудникам , чем платить? Позаботьтесь о семье и о детях? Лицемеры.

  • full

    full
    1 час назад

    И продуктовые закрыть нахрен - от них вся зараза.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    full

    И продуктовые закрыть нахрен - от них вся зараза.



    А водяру хде покупать?

  • full

    full
    1 час назад

    Tуман

    full

    И продуктовые закрыть нахрен - от них вся зараза.



    А водяру хде покупать?



    У Орлова вестимо. Правда, если он ответит на один простой вопрос - а почему на неделю? Это волшебная формула, найденная сказочным руководителем Путиным? Ну и второй вопрос имеется - кто погасит убытки? Путин?

  • MadNigra

    MadNigra
    54 минуты назад

    Ето самое, а тут начальство в коммандировку посылает, там работы на пару суток.. теперь в машине ночевать, раз гостиницы не принимают?

  • Allenga

    Allenga
    54 минуты назад

    А розница это и стройматериалы, сидим в недоумении, бежать за шурупами?! хотели пол застелить, пока такие выходные, да ремонт мало-мало завершить....А теперь придется слоняться по улицам, дышать свежим воздухом? вон в воскресенье почти можно загорать!

  • Кот в сапогах

    Кот в сапогах
    49 минут назад

    Все не продумано. Вируса у нас нет еще!!!! А когда появится (если вообще появится) опять те же меры введут? Вот я не врач, и может я чего не понимаю конечно, НО мне кажется эти меры явно преждевременны. И НЕ СОРАЗМЕРНЫ ПОСЛЕДСТВИЯМ.

  • Allenga

    Allenga
    49 минут назад

    Я так связываю эту активность, с обещанием наказать губернаторов, которые проявляют недостаточную заботу о ввереном люде.

  • full

    full
    35 минут назад

    Allenga

    Я так связываю эту активность, с обещанием наказать губернаторов, которые проявляют недостаточную заботу о ввереном люде.



    Абсолютно в точку. Игра на публику так увлекает, что мозг, походу, атрофируется. Хотя, я бы посмотрел на расстрелы тех, кто допустил заразу из Европы. С Китаем более менее отработали, а вот с Европой обосрались по поллной.

  • АнТиТруш

    АнТиТруш
    25 минут назад

    У меня вот такой вопрос. Каникулы, самоизоляция это все хорошо. А вот как быть с 2 мя рейсами из тая, которые сейчас прилетят? По домам распустят заразу разносить, или в волково на 14 дней? Опять же если заглянуть в инсту, то жители города Б. НЕДАВНО прибывшие из Европы и пока толкающиеся в Москве, тоже полетят в город. Может целесообразнее закрыть город от прибывающих извне?

  • амурская алена

    амурская алена
    21 минута назад

    Да это ,не мы с Китаем отработали,а китайцы ,молодцы,и границы закрыли с нами,так наши договорились с ними,чтоб коридоры сделать,чтоб огурцы,да оборудование для гпз,да сою вести.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    10 минут назад

    АнТиТруш

    +1000000000. Я за

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    9 минут назад

    ДНСы тожк не будут завтра работать?

  • Саймон

    Саймон
    4 минуты назад

    АнТиТрушУ меня вот такой вопрос. Каникулы, самоизоляция это все хорошо. А вот как быть с 2 мя рейсами из тая, которые сейчас прилетят? По домам распустят заразу разносить, или в волково на 14 дней? Опять же если заглянуть в инсту, то жители города Б. НЕДАВНО прибывшие из Европы и пока толкающиеся в Москве, тоже полетят в город. Может целесообразнее закрыть город от прибывающих извне?


    Самолёты из Москвы страшнее, чем из Тая.

  • Petta

    Petta
    38 секунд назад

    А мост на Загородной ремонтировать будут? Или карантин

  • invv

    invv
    15 секунд назад

    А поликлиники работать будут, или тоже будут ждать заболевших короновирусом?

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