В Приамурье приостановят работу торговые центры, кинотеатры и фитнес-центры

Обновлено: 17:28



Губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Инстаграме рассказал, какие организации будут работать в регионе в ближайшую неделю, а какие нет.

Так, с 28 марта по 5 апреля в Приамурье будет приостановлена деятельность учреждений, где возможны скопления большого количества людей. Это торговые центры, бассейны, кинотеатры, фитнес-центры, рестораны и бары. Продолжат работу продуктовые магазины, аптеки, экстренные службы. Детским садам на это время рекомендовано создать дежурные группы для детей.

Орлов опубликовал соответствующее распоряжение. «Приостановить на территории Амурской области в период с 28.03.2020 по 05.04.2020 (включительно) деятельность следующих объектов независимо от организационнo-правовых форм собственности: торгово-развлекательных центров, торговых центров, ярмарок, объектов розничной торговли (за исключением объектов торговли продуктами питания и товарами первой необходимости, аптек и аптечных пунктов); ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений; объектов общественного питания открытого типа: ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки товаров); фитнес- и тренажерных залов, клубов, спортивно-досуговых организаций, баз отдыха; компьютерных клубов, залов; саун, бассейнов, спа-центров; негосударственных организаций дошкольного образования, групп присмотра и ухода (за исключением работы дежурных групп с соблюдением санитарного режима, уведомление о работе которых направлено соответствующему главе муниципального образования Амурской области); религиозных и культовых помещений, зданий, объектов и иных мест, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества)», – сказано в тексте этого документа.

«Гостиницам и другим объектам временного размещения граждан, объектам санаторно-курортного лечения и отдыха, расположенным на территории Амурской области, приостановить в период с 28.03.2020 по 05.04.2020 (включительно) новые бронирования и заселения», – говорится также в документе.

«Все это сделано для того, чтобы минимизировать риски распространения новой коронавирусной инфекции. Пожалуйста, уделите время себе и своим близким – детям и взрослым родственникам. Не пренебрегайте советами медиков. Будьте спокойны и благоразумны», – написал Василий Орлов. Он также напомнил о круглосуточной работе горячей линии 112.

«Все обязательно будет хорошо!» – заявил губернатор.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что россияне будут отдыхать с 28 марта по 5 апреля. Заработная плата при этом сохранится. Работать будут только некоторые организации. Длинные выходные нужны для того, чтобы снизить скорость распространения коронавируса. Глава государства подписал указ об объявлении в РФ нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.