Незаконных рубщиков лесов выявили в Приамурье

В Амурской области проверили пункты приема и отгрузки древесины. В ходе рейда специалисты выявили незаконных рубщиков лесов.

В марте в Магдагачинском районе сотрудники отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, представители УФСБ России по региону и областного УМВД провели совместные рейды.

В Магдагачи, Тыгде, Ушумуне, Сиваках было проверено 12 пунктов приема и отгрузки древесины и 8 частных земельных участков, на которых производились пиломатериалы, но их владельцы не зарегистрированы как ИП.

По результатам рейдов в отношении шести индивидуальных предпринимателей и одного юрлица возбуждено семь дел об административных правонарушениях. Предприниматели нарушили требования закона «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины». Им грозят штрафы в 680 тысяч рублей.

Кроме того, в отношении одного из индивидуальных предпринимателей возбуждено дело об административном правонарушении. Его грозит штраф в 50 тысяч рублей.

В отношении жителя Тыгды правоохранительными органами проводится доследственная проверка по факту незаконной рубки. Было установлено, что амурчанин, заключив договор купли-продажи лесных насаждений, которые планировал использовать для строительства дома, вырубил лес не в отведенном договором месте, а в водоохранной зоне. Ущерб от незаконной рубки составил более двух миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Еще один незаконный рубщик выявлен в Ушумуне. Местный предприниматель также пренебрег условиями договора и заготовил лес в неположенном месте. Ущерб от его действий – 217 тысяч рублей.

Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности напоминает, что за незаконную рубку в зависимости от нанесенного ущерба предусмотрена административная или уголовная ответственность. Штраф может достигать: для граждан – до 4 000 рублей, для должностных лиц – до 40 000 рублей, для юридических лиц – до 300 000 рублей. Кроме того, нарушитель обязан выплатить ущерб лесному фонду. Если ущерб больше 5 000 рублей, то нарушитель несет уголовную ответственность.