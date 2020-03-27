Амурский сенатор Иван Абрамов оказался в конце медиарейтинга

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг сенаторов Совета Федерации РФ за февраль 2020 года. В топ-50 входит и сенатор от Амурской области Иван Абрамов.

В феврале он оказался на 49 месте рейтинга с медиаиндексом 1 150,1. Таким образом, за месяц амурский сенатор опустился сразу на 19 пунктов – в январе он был на 30 месте.

Лидерами медиарейтинга членов Совфеда в феврале 2020 года, как и месяцем ранее, стали Андрей Клишас, Валентина Матвиенко и Алексей Пушков.