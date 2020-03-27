Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27марта
Предыдущая новость
сегодня, 18:37 1

Амурский сенатор Иван Абрамов оказался в конце медиарейтинга

Амурский сенатор Иван Абрамов оказался в конце медиарейтинга

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг сенаторов Совета Федерации РФ за февраль 2020 года. В топ-50 входит и сенатор от Амурской области Иван Абрамов.

В феврале он оказался на 49 месте рейтинга с медиаиндексом 1 150,1. Таким образом, за месяц амурский сенатор опустился сразу на 19 пунктов – в январе он был на 30 месте.

Лидерами медиарейтинга членов Совфеда в феврале 2020 года, как и месяцем ранее, стали Андрей Клишас, Валентина Матвиенко и Алексей Пушков.

Просмотров всего: 84

#российская власть

распечатать


Общество 1

В Минтруде разъяснили особенности оплаты труда на выходной неделе
Власть

Колокольцев представил личному составу нового главу амурского УМВД и других начальников

Коронавирус 12

Крупные штрафы и уголовная ответственность: как накажут нарушителей карантина
Власть 24

Директор благовещенской школы: поправки в Конституцию должны обеспечить стабильность и развитие
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Саймон

    Саймон
    19 минут назад

    Надо ему у Серёги взять пару мастер-классов. А то ведь скоро все забудут как он выглядит.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь