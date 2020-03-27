В Приамурье в частном секторе дополнительно установят контейнерные площадки

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Министерство ЖКХ Амурской области в 2020 году продолжает работу по предоставлению субсидий на оборудование контейнерных площадок. Для этого городам, районам и поселкам городского типа в текущем году будет выделено более 93 миллионов рублей.

Районы распределят полученную субсидию между сельсоветами, входящими в состав районов. На сегодняшний день денежные средства доведены до органов местного самоуправления в полном объеме.

Контейнерные площадки будут организованы в частном секторе, относящемся к неблагоустроенному или частично благоустроенному жилому фонду и застроенному преимущественно частными малоэтажными строениями.

«В 2019 году в Приамурье на оборудование контейнерных площадок в частном секторе для сбора твердых коммунальных отходов было выделено более 139 миллионов рублей 42-м муниципальным образованиям», – рассказал министр ЖКХ Сергей Гордеев.

Мусорная реформа стартовала в области 1 апреля прошлого года. Услугой по сбору и обращению мусора занимаются региональные операторы. В области их 5, областное министерство ЖКХ заключило соглашения с ними на 10 лет. Каждый из них обслуживает определённый кластер. В каждом кластере свой фиксированный тариф на вывоз ТКО.