В Приамурье готовятся запустить асфальтобетонные заводы к дорожно-строительному сезону

В 2020 году в Амурской области дорожный сезон стартует в апреле. На территории региона к запуску готовятся 20 асфальтобетонных заводов, которые задействованы при выполнении дорожных работ по контрактам ГКУ «Амурупрадор».

Специалисты проведут расконсервацию асфальтосмесительных установок, проверят системы подачи каменных материалов, битума и других добавок, емкости для битума, накопители готовой продукции, подготовят площадки для их хранения, проверку пройдет и дробильно-сортировочное оборудование.

«В апреле в регионе начинаются дорожные работы, на сегодняшний день ведется сбор информации от подрядных организаций, с какими заводами будут работать и готовности к дорожному сезону. Затем перед началом выполнения дорожных работ специалисты лаборатории Амурупрадора приступают к согласовыванию рецептов-составов многокомпонентных асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей, предусмотренных контрактами при выполнении строительства, реконструкции, содержания и ремонта автомобильных дорог», – рассказал начальник ГКУ «Амурупрадор» Алексей Карпенко.

Руководитель дорожного управления отметил, что рецепты смесей составляются на весь строительный сезон и у каждой подрядной организации свой состав. Согласование рецептов необходимо для контроля качества в процессе выполнения работ по асфальтобетонному покрытию. Контроль на соответствие рецептов смесей проводится путем отбора проб еще на заводе из-под смесителя и из бункера асфальтоукладчика, а качество выполнения работ при устройстве асфальтобетонного покрытия проверяется взятием проб из покрытия непосредственно на месте производства дорожных работ.

«После окончания асфальтобетонных работ проводится итоговая проверка качества всех выполненных работ, после чего в актах приемки ставятся соответствующие отметки, если нарушений не зафиксировано, работы будут оплачены, если есть нарушения – оплата не производится до устранения выявленных замечаний и нарушений, а затем повторного подтверждения контроля качества», – цитирует Алексея Карпенко пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

Фото: mintrans.amurobl.ru