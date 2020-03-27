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сегодня, 16:08 4

Губернатор Приамурья: запрета на продажу алкоголя из-за коронавируса не будет

Губернатор Приамурья: запрета на продажу алкоголя из-за коронавируса не будет
Фото: www.m24.ru/

Губернатор Амурской области Василий Орлов опроверг информацию из соцсетей о том, что в регионе запретят продавать алкоголь в связи с коронавирусом. Люди пересылают друг другу сообщения о том, что следующую неделю, объявленную в стране нерабочей, в Приамурье нельзя будет купить алкогольную продукцию.

«Знаю, что по сетям сейчас ходит такое сообщение: "С 28.03.2020 с 12-00 губернатором Амурской области подписан указ о запрете продажи алкогольной продукции по 06.04.2020 11-00." Хочу вам сказать, что это не соответствует действительности, эта тема даже не рассматривается», – написал в своем аккаунте в Инстаграме Василий Орлов.

Тем временем федеральные СМИ пишут о том, что «Трезвая Россия» направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением ввести ограничение на продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса. Об этом RT рассказал глава организации, член общественной палаты Султан Хамзаев.

Он указал, что правительство России имеет полномочия вводить ограничения в этой области вплоть до сухого закона. В качестве аргумента он привел тот факт, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала отказаться от спиртных напитков на период борьбы с инфекцией.

Хамзаев предложил ввести до 1 мая особый режим торговли, при котором до этой даты можно будет покупать не более одного литра алкоголя крепче девяти градусов на человека. Собирается ли премьер поддержать это предложение, пока неизвестно, пишет «Лента.ру».

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#коронавирус #торговля

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    24 минуты назад

    хоть что то радостное

  • демиург13

    демиург13
    19 минут назад

    воистину хоть одна здравая новость на фоне всеобщего сумашествия и заброса фейковых новостей

  • Tуман

    Tуман
    11 минут назад

    Сдохнем в пьяном угаре...

    Я так в 1991 году ГКЧП пробухал в студенческой общаге

  • Павел134679

    Павел134679
    2 минуты назад

    Напряжение сняли с народа)

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