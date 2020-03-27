Пансионаты, лагеря и санатории России будут закрыты до 1 июня

Федеральное правительство дало поручение субъектам ограничить бронирование мест, приём и размещение граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха и санаториях с 28 марта по 1 июня 2020 года.

Это касается объектов, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения. Исключение составляют лишь организации, которые принимают у себя лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Людям, которые уже проживают в указанных организациях, должны обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления. Организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.

Кроме того, правительство рекомендовало исполнительной власти в субъектах Российской Федерации приостановить деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения с 28 марта до 1 июня 2020 года.

Ранее Амур.инфо сообщало, что одно из положений этого указа касается работы заведений общественного питания. В соответствии с распоряжением они должны приостановить свою деятельность 28 марта до 5 апреля 2020 года.