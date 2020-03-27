Невеста обидела и прокляла ведущих «Давай поженимся» так, что Гузеева ушла из студии

Фото: скриншот видео

Невеста, которая называет себя духовным учителем, заявила, что подготовила подарок, и попросила вынести в студию четыре пластиковых стаканчика и две бутылки воды. Затем она сообщила, что в воде «на тонком плане» собраны результаты работы ведущих за 12 лет. По словам девушки, Гузеева, Сябитова и Володина регулярно оскорбляли участников шоу и причиняли им страдания.

«Если я пришла, значит, у вас развилка: вы пойдете либо вверх, либо вниз», — добавила невеста и пообещала ведущим, что они «будут заблокированы». Кроме того, девушка рассказала, что в отношении ведущих «будут приняты меры», и заявила, что до конца 2020 года передача будет закрыта. Несколько раз она оскорбила Гузееву, в частности назвала ее некомпетентной. «Вы одинокая, злая, никому не нужная баба в 32 года», – парировала Лариса.

Во время монолога невесты, который Володина впоследствии назвала потоком сознания, Гузеева покинула студию, но все-таки вернулась и продолжила съемки.

Одним из женихов в этом выпуске был психиатр, и именно его Сябитова порекомендовала выбрать невесте. Но девушка решила, что ни один из кандидатов не подходит ей энергетически.

Ранее Гузеева в соцсетях уже жаловалась на ту же невесту. Ведущая рассказала, что девушка довела ее до слез, пишет «Лента.ру».

Фото: скриншоты видео