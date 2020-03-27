Как в русских сказках: в Тынде для белочек соорудили теремок (фото, видео)

В Тынде местные жители соорудили необычный домик для белок. Деревянная кормушка, сделанная своими руками, напоминает теремок из русских сказок. Теперь каждый день примерно в одно и то же время грызуны приходят сюда полакомиться.

Фото предыдущей корзинки-кормушки

«Я живу рядом с небольшим леском, осенью там поселились две белочки. Вначале мы соорудили для них простую кормушку-корзинку, прикормили, так сказать, а потом у меня появилась идея сделать им домик», – рассказала жительница Тынды Оксана.

Со слов женщины, она работает на промышленном предприятии. За помощью в создании терема она обратилась к своим коллегам-плотникам. Один из них оказался очень творческим человеком, итоговый результат заказчицу приятно удивил.

«Я показала картинку из интернета, объяснила, как примерно вижу этот домик, каким он должен быть. Но я не ожидала, что наш мастер проявит такую творческую жилку и создаст не просто красивый домик, а словно из сказки. И когда мы повесили этот теремок, белочки сразу его облюбовали. И вот каждый день они вдвоем прибегают и лакомятся. Пока одна ест, другая наблюдает с высоты за обстановкой, потом они меняются местами. Более того, туда теперь и птички прилетают. Мы даже как-то раз наблюдали то ли борьбу за кормушку между белками и птицами, то ли это они так играли», – поделилась жительница Тынды.

Горожанка рассказала, что через лесок, где поселились белочки, пролегает тропинка. Теремок висит на видном месте, как раз вдоль этой тропинки. Поэтому все проходящие мимо с удовольствием угощают грызунов орешками, морковкой и хлебом с отрубями.

«В руки они не идут, конечно, но от лакомств не отказываются. Надеемся , что никто не навредит им – ни дети, ни взрослые и что в скором времени увидим еще маленьких бельчат», – добавила женщина.