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Глава Мазановского района о коронавирусе: «У наших людей в головах авось»

Глава Мазановского района о коронавирусе: «У наших людей в головах авось»

Программа «Простые вопросы» запускает серию интервью с главами городов и районов Амурской области. В интервью мы будем обсуждать, какова ситуация в районах, какие меры принимаются, чтобы не допустить распространения инфекции. Первая программа записана по интернет-связи в главой Мазановского района Михаилом Пивенем. Он ведет активную деятельность в соцсетях, объясняя жителям, что ситуация с коронавирусом серьезная и самоизоляция – это лучший способ победить вирус.

«Сама идея ограничить контакты очень правильная. Но, к сожалению, у нас у людей в головах другое – использовать свободное время для своих личных целей, поехать куда-то купить что-то. Мы стараемся убеждать людей в том, что потерпите эту неделю, она в вашей жизни ничего не решает, но в масштабах страны это очень важно – не будет лавинообразного заражения. Но боюсь, что наши не все понимают, в головах у людей авось: у нас ничего нет, все тихо, все хорошо. Но ведь вирус и в скрытой форме бывает, пока он проявится. И у нас не на каждом перекрестке стоит диагностическая аппаратура, чтобы этот вирус определить», – говорит Михаил Пивень.

По словам Михаила Петровича, сельские жители находятся в более привилегированном положении, чем городские. Им проще будет пережить изоляцию. «Практически у каждого жителя села есть запасы – для внуков, для правнуков, для детей – консервации, овощи. Могут возникнуть трудности с доставкой хлеба, если будут перекрыты пути снабжения, то и тут не будет большой проблемы для наших людей выпечь хлеб в домашних условиях, если будет карантин», – рассуждает Михаил Пивень.

В Мазановском районе в основном живет пожилое население. И уже сейчас власти обдумывают возможность доставки продуктов и лекарств старикам с помощью волонтеров.

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#коронавирус #Простые вопросы

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    Пивень лучше бы ремонтом школ бы занялся-одно бла бла бла-славы Мелюкова захотелось

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    16 минут назад

    А у правительства, которое уничтожало суверенитет государства (экономическая безопасность и независимость от внешних поставок) в голове что, не авось? Когда уничтожали возможность автономного существования ЧЕМ ДУМАЛИ?

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