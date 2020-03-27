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27марта
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сегодня, 16:51 0

В Минтруде разъяснили особенности оплаты труда на выходной неделе

В Минтруде разъяснили особенности оплаты труда на выходной неделе
Фото: pixabay.com

Нерабочая неделя, объявленная президентом России Владимиром Путиным, не является основанием для снижения заработной платы, заявили в Минтруде РФ. В ведомстве также перечислил категории работников и организаций, на которые режим нерабочей недели не распространяется.

Дано пояснение, что если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включаются, и отпуск на эти дни не продлевается. Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере.

Выполнять свои обязанности на следующей неделе продолжат только сотрудники непрерывно действующих предприятий, медицинских учреждений и аптек, а также организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости.

При этом работодатели будут обязаны измерять работникам температуру и не допускать на рабочее место тех, у кого она окажется повышенной, пишут «Известия».

Руководителям компаний других сфер деятельности рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы. К 24 марта на удаленке работали около 80 % россиян.

26 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить, как будет оплачиваться работа сотрудников на удаленке в нерабочую неделю.

25 марта, в своем обращении к гражданам, президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства подписал соответствующий указ.

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#работа #российская власть #финансы

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