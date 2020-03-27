В ДТП в селе Чигири пострадали беременные женщины (фото)
Спасатели пришли на помощь двум девушкам, автомобиль которых попал в ДТП. Происшествие случилось в селе Чигири Благовещенского района вечером 26 марта.
Прибывшие на место аварии спасатели Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили, что в машине находятся две молодые беременные женщины – водитель 1995 года рождения и пассажир 2000 года рождения. Состояние пострадавших было удовлетворительным.
Спасатели обесточили автомобиль для предупреждения возгорания, оказали первую помощь пострадавшим, осторожно провели их эвакуацию, укутали в одеяло, чтобы защитить от холода. По прибытии скорой помощи женщин передали медработникам, сообщает сайт ДВРПСО МЧС России.
Фото: dvrpso.ru
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