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В Амурской области еще идет снег: прогноз погоды на 28 марта

В Амурской области еще идет снег: прогноз погоды на 28 марта
Фото: pixabay.com

В субботу, 28 марта, в Амурской области ожидается переменная облачность, местами на северо-востоке пройдет небольшой снег. Ветер с северо-запада, запада подует со скоростью 3-8, в порывах – 12-17 метров в секунду.

Температура ночью на севере составит минус 10...15, местами – до минус 22, на юге – 7...12, днем на севере – около нуля, местами минус 5...10, на юге – до плюс 5.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, его скорость – 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит минус 6...8, днем – плюс 3...5 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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#погода

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