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сегодня, 15:34 3

В Благовещенске из-за дефицита защитные маски стали шить в ателье

В Благовещенске из-за дефицита защитные маски стали шить в ателье
Фото: instagram.com

В аптеках Амурской области сейчас сложно купить медицинские маски, и амурчане на фоне распространения в России коронавируса осваивают альтернативу – многоразовые тканевые маски. В Благовещенске проводят мастер-классы по их изготовлению.

В одной из компаний Благовещенска, которая проводит курсы шитья, ИА «Амур.инфо» рассказали, что тканевые маски стали пользоваться у горожан большой популярностью. Люди обращаются с просьбами изготовить эти средства защиты, и им идут навстречу. Работы много.

«У некоторых на предприятиях масочные режимы, и они [маски] необходимы», – говорит собеседница агентства. Особенность тканевых изделий в том, что их можно украсить красивыми рисунками. Маска будет не только индивидуальным средством защиты, но и стильным атрибутом.

В организации также подчеркнули, что изготовить тканевую маску можно самостоятельно – мастер-классы есть в интернете. «Единственное, в городе уже проблемно с материалами. В магазинах скупают очень много резинок, марлевки», – заметила собеседница.

В другой компании рассказали, что они сейчас производят маски для предприятий города, и заказов очень много. Цены варьируются в зависимости от моделей изделий, от объемов поставок. Собеседница также обратила внимание на то, что в областном центре заканчиваются расходные материалы.

19 марта Амур.инфо писало, что в крупных аптечных сетях Амурской области отсутствуют медицинские маски как в наличии, так и под заказ. А 25 марта сообщалось, что партия масок и дезинфицирующих средств должна поступить в регион в ближайшее время.

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#здоровье #коронавирус

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Комментарии
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  • позитивный

    позитивный
    55 минут назад

    Продают такие повязки по 120-150 рублей, раньше маски стояли 5 рублей, посчитайте сколько можно было бы купить!

  • Oldlord

    Oldlord
    36 минут назад

    А какой смысл покупать эти повязки, если они не защищают от заражения вирусом?

  • Модератор

    Модератор
    31 минута назад

    Стопроцентной защиты маски не имеют, но некий барьер всё-таки представляют. Слабый, но барьер

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