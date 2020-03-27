Малый бизнес: никакая отсрочка налоговых платежей не спасет от разорения в условиях карантина

У ряда предпринимателей Приамурья появилась возможность уйти на налоговые каникулы. Средним и малым предприятиям предоставят отсрочку по налогам за исключением НДС сроком на полгода. Кроме того, для предприятий, оказавшихся в сложной ситуации, введут полугодовой мораторий на подачу заявлений кредиторов о взыскании штрафов.

Однако не все бизнесмены уверены, что такая мера спасет их от разорения или от ликвидации бизнеса.

Индивидуальный предприниматель Александр сообщил редакции Амур.инфо, что его небольшое семейное дело оказалось в безвыходной ситуации. Жена амурчанина организовала группу дополнительного образования и развития для детей дошкольного и младшего школьного возраста. До пандемии коронавируса детскую студию посещало около 10 ребятишек, теперь – 2-3 ребенка.

«Даже в сезонные периоды вспышек простудных заболеваний посещаемость не сокращалась более чем на 30 %, – рассказывает Александр. – Примерно неделю назад к нам перестали ходить 60 % посетителей. Нам уже сейчас нет смысла работать, а завтра вообще все остановится. Если с арендатором я могу договориться, об отсрочке платежа, какой-нибудь реструктуризации, то с государством все сложнее. По налогам дается отсрочка, но обязанность уплаты налога сохраняется. К тому же непонятно, как эта отсрочка скажется на получении налогового вычета после уплаты страховых взносов. Получается, ты не уйдешь от налогов, которые тебе не с чего будет платить. В такой ситуации мне проще вовсе закрыть ИП на время эпидемии».

Председатель Амурского регионального отделения «Деловая Россия» Мария Сафронова считает, что закрываться не стоит. Отсрочки работают практически по всем налоговым платежам. Есть категории льгот, которые продлятся до конца года, например страховые взносы за работников уменьшатся с 30 до 15 %.

«Таким предпринимателям не надо паниковать, уже очень много разъяснений на сайте налоговой инспекции, в социальных сетях много рассылок сейчас идет, – поясняет Мария Сафронова. – Надо было в какое-нибудь бизнес-объединение позвонить и попросить разъяснения. Потерять налоговые вычеты он не может в такой ситуации. Даже в указании у Мишустина написано – сделать отсрочку налоговых платежей без начисления пеней и штрафов. По налогам уже вся нормативка есть, все постановления и указы подписаны. Достаточно позвонить на горячую линию налоговой инспекции и задать этот вопрос».

Начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Амурской области Татьяна Приезжих объяснила, что, если предприниматель включен в единый реестр субъектов малого предпринимательства, не нужно приходить и писать заявления на предоставление отсрочки в части реализации налоговых каникул. Это будет обеспечиваться автоматически.

Проверить, включено ли предприятие в реестр, можно на сайте ФНС России. Перечень таких налогоплательщиков уже сформирован.

«Но нужно учитывать, что это не освобождение от уплаты налогов, – подчеркнула Татьяна Приезжих. – Это просто отсрочка. Если налогоплательщик попал в какую-то сложную ситуацию, у него есть возможность отложить момент уплаты налога на срок до 6 месяцев. И к нему не будут применяться штрафные санкции. При этом каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально. Бывает, люди вынуждены прекратить работу или попали в сложные экономические условия с ведением бизнеса. У нас в области создан региональный ситуационный центр. В него можно обратиться. Есть адреса электронной почты, куда можно написать о ситуации. Все обращения рассматриваются в максимально короткие сроки. И если на деятельность оказала влияние ситуация, связанная с распространением коронавируса, будут даны рекомендации, будут учтены моменты при дальнейших проверках и так далее. Вся информация есть на нашем сайте».

Право на налоговые каникулы получили налогоплательщики, которые включены в единый реестр субъектов малого предпринимательства, а также организации, которые ведут деятельность в области физкультуры и спорта, искусства, культуры кинематографии, туризма, авиационных перевозок. Таким предприятиям льгота предоставляется по умолчанию.

Другие бизнесмены, предприятия которых пострадали в условиях карантина, могут обратиться в ситуационный центр, и с ними будут работать в индивидуальном порядке. По заявлению налогоплательщика, срок отсрочки уплаты налогов могут увеличить до одного года.

В бизнес-кругах экономию на отсрочке назвали мизерной, ведь спустя 6 месяцев руководителю придется платить всё скопом. Лучше отдавать хоть понемногу, но регулярно, сошлись во мнении бизнесмены, опрошенные деловой газетой Бизнес Online. Освобождение от налога на прибыль и вовсе выглядит издевательски — в кризис ее и так нет.

«Если предприятие работает с НДС, это основной налог, если его не будут отменять или переносить, какая радость бизнесу от того, что 10 процентов налогов сократят? Конечно, это поддержка, но мизерная и несущественная, — рассказал председатель ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан Фарид Сафин. — Любая отсрочка налоговых платежей — ни о чем. За полгода налоги накопятся огромным валом. И откуда предпринимателю, который и так находится на грани разорения, брать деньги и закрывать налоги? Если бы сказали, что отменяют на данный период — на два-три месяца — тогда можно было бы говорить, что это поддержка».