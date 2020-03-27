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В детском саду Петербурга обнаружено тело маленькой девочки

В детском саду Петербурга обнаружено тело маленькой девочки
Фото: скриншот видео

В четверг, 26 марта, в одном из детских садов Калининского района Петербурга обнаружили тело трехлетней девочки. Она могла получить травму на прогулке. По словам местной жительницы, дети часто гуляли без присмотра.

«По предварительным данным, девочка получила травму во время прогулки на детской площадке», — сообщает пресс-служба городского Следственного комитета.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч.2 ст. 109 УК РФ).

Сейчас ведомство устанавливает причины гибели ребенка — назначена судмедэкспертиза, проводится комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств трагедии, пишет spbdnevnik.ru.

О том, что на воспитательниц этого учреждения неоднократно жаловались, рассказала местная жительница.

Женщина пояснила, что дети гуляли без присмотра, тогда как воспитатели курили. Она отметила, что родители уже писали жалобу в администрацию Калининского района. После этого работниц детсада оштрафовали, а после инцидента даже кого-то из сотрудников уволили. Однако курение не прекратились. Как подчеркнула собеседница агентства, местные жители несколько лет борются с тем, чтобы воспитательниц наказали, сообщили «Невские новости».

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#дети #происшествия

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