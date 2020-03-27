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Ветер накатал снеговиков: в соцсетях обсуждают необычное явление на севере Приамурья

Ветер накатал снеговиков: в соцсетях обсуждают необычное явление на севере Приамурья
Фото: скриншот видео

В одном из пабликов Амурской области появилось видео необычного природного явления. Кадры сняты на реке Гилюй в Зейском районе. Автор запечатлела множество снежных шариков на поверхности замерзшей реки.

«Это по ходу весна игралась. Снеговики… Обалдеть, как много этих шариков. Весь Гилюй в шариках, это ж какой ветер был», – с восхищением комментирует за кадром девушка.

«Скорее всего, шарики-бруски скатал сильный ветер из мокрого снега, который вчера с утра выпал в Зейском районе. Обратите внимание, что рядом с шариком имеется борозда, по которой он катился», – отмечается в паблике zvportal.

Подписчики также согласились с этой версией возникновения необычного природного явления.

«Это такое чудо. Других версий нет. Конечно, ветер накатал этих снеговиков. Как будто природа поиграла. Волшебство», – поделилась мнением амурчанка.

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#природа

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