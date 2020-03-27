Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27марта
Предыдущая новость
сегодня, 14:10 0

Директора управления эксплуатации Бурейского водохранилища будут судить за крупную взятку

Директора управления эксплуатации Бурейского водохранилища будут судить за крупную взятку
Фото: pixabay.com

Прокуратура Амурской области направила в суд уголовное дело по обвинению директора ФГБУ «Управление» в получении взятки. За взятку больше 3 миллионов рублей от руководителя одной из компаний он должен был организовать промежуточную приемку выполненных работ и их оплату, а также гарантировать общее покровительство при исполнении государственного контракта.

Как полагает следствие, обвиняемый с октября по ноябрь 2017 года, намереваясь получить взятку в сумме свыше трех миллионов рублей, получил через посредника от представителя организации, исполняющей работы по ранее заключенному государственному контракту, часть денежных средств в размере 930 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Амурской области. Уголовное дело по существу рассмотрит Бурейский районный суд.

В соответствии с УК РФ за совершение указанного преступления суд может назначить наказание вплоть до лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового.

Одновременно с этим прокурор области обратился в суд с заявлением о взыскании с обвиняемого полученного незаконного вознаграждения в сумме 930 тысяч рублей.

Просмотров всего: 77

#происшествия #суды #финансы

распечатать


Экономика

В Тынде бюджетные учреждения задолжали коммунальщикам более 18 миллионов рублей
Общество

За последние три года в Амурской области утонуло более 20 детей
В России и мире

На Суматре убили 4-метрового крокодила-каннибала
Общество 4

В Приамурье депутаты проголосовали за запрет банкам взимать комиссию при оплате счетов ЖКХ
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь