Директора управления эксплуатации Бурейского водохранилища будут судить за крупную взятку

Прокуратура Амурской области направила в суд уголовное дело по обвинению директора ФГБУ «Управление» в получении взятки. За взятку больше 3 миллионов рублей от руководителя одной из компаний он должен был организовать промежуточную приемку выполненных работ и их оплату, а также гарантировать общее покровительство при исполнении государственного контракта.

Как полагает следствие, обвиняемый с октября по ноябрь 2017 года, намереваясь получить взятку в сумме свыше трех миллионов рублей, получил через посредника от представителя организации, исполняющей работы по ранее заключенному государственному контракту, часть денежных средств в размере 930 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Амурской области. Уголовное дело по существу рассмотрит Бурейский районный суд.

В соответствии с УК РФ за совершение указанного преступления суд может назначить наказание вплоть до лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового.

Одновременно с этим прокурор области обратился в суд с заявлением о взыскании с обвиняемого полученного незаконного вознаграждения в сумме 930 тысяч рублей.