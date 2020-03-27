ИА «Амур.инфо» продолжает удерживать лидерство в рейтинге СМИ

Основа для построения рейтинга – индекс цитируемости (ИЦ). У Амур.инфо этот индекс за минувший год составил 162,74. На втором месте со значительным отрывом оказалась газета «Амурская правда», ее индекс равен 92,38. На третью строку попало белогорское информагентство Amur28.info (ИЦ 26,44), поднявшись на три позиции вверх.

Рейтинг амурских СМИ

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 55 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы. При расчете рейтингов не учитывалась взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер. Специалистами разработан математический алгоритм, который выявляет устойчивые пары СМИ, а также автоматически определяет допустимый порог аномальности на основании анализа взаимного цитирования у других СМИ. Цитаты между СМИ, уровень взаимного цитирования у которых превысил порог аномальности, исключаются из общего результата данных.