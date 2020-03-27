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сегодня, 13:25 0

Страданий нет: бодибилдер хотел жениться на секс-кукле, но коронавирус отменил свадьбу

Страданий нет: бодибилдер хотел жениться на секс-кукле, но коронавирус отменил свадьбу
Фото: Инстаграм

Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко и его избранница – резиновая кукла – отменили свадьбу. Причиной стала пандемия коронавируса. По словам жениха, это вынужденная мера. Торжество непременно состоится, говорит он, как только отменят чрезвычайные меры

«Мы перенесём свадьбу из-за карантина. Теперь сыграем уже в апреле, как только закончится карантин. До последнего момента планировал, что всё состоится. Невеста не расстроилась. Конечно, всё поменялось в жизни, но страданий нет», – сказал культурист LIfe.

Юрий и его надувная невеста планировали пригласить на торжество 50–70 человек. При этом кольца и платье паре подарили. Собеседник издания отметил, что договоренности по свадьбе не пропадут и она в любом случае состоится.

Юрий Толочко предложил своей резиновой девушке руку и сердце после восьми месяцев отношений.

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#жизнь #коронавирус #праздники #шоу-бизнес

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