В Приамурье могут на неделю закрыть организации общественного питания

В Harat’s Irish Pub рассказали, что пока изменений в режиме работы заведения нет. По рекомендации Роспотребнадзора усилены меры дезинфекции – раз в один-два часа помещение обрабатывается антисептиками. Требований сократить число посетителей в пабе до 50 человек, не поступало. На заведения общепита эта мера не распространяется.

«Здесь скользкая ситуация. Ограничение касается мероприятий, не связанных с посещением общепита. Мы же не занимаемся организацией концертов, как ОКЦ. Посещение мест общественного питания и массовых мероприятий – это разные вещи. Единственное, вероятнее всего, будут отменяться сопровождения музыкальных групп. Пока разъяснений от соответствующих структур нет», – отметил директор паба Александр Пузиков.

В заведении заметили некоторый отток клиентов. Ждут рекомендаций от владельцев франшизы. По информации директора, на сегодняшний день в России, по требованию местных властей, две точки Harat's уже закрылись.

Еще в одном популярном заведении Благовещенска (по просьбе руководства редакция не публикует название) режим работы также не изменился. Бар работает в соответствии с требованиями надзорных органов. Как и в других местах общественного питания, там усилили санитарные меры и заметили сокращение клиентов.

«Нами усилены меры дезинфекции: проводится тщательная обработка посуды, стоят бактерицидные лампы. Также усилен контроль за состоянием здоровья работников, что, в принципе, мы всегда и делаем. Работаем согласно требованиям, которые рассылает нам управление потребительского рынка и Роспотебнадзора, – рассказала директор бара. – В разы стало меньше посетителей, то есть люди сами изолируются, большого скопления в залах мы не наблюдаем».

Аналогичные действия предпринимают еще в одном известном баре-ресторане города.

«Я надеюсь, что наше правительство подойдет взвешенно к данному вопросу, потому что в области нет ни одного случая. Не будет всех под одну гребенку равнять, особенно с Московской областью», – заметил директор заведения.

Будут ли работать благовещенские бары с 28 марта по 5 апреля, руководство заведений пока точно сказать не может, поручений от местных органов исполнительной власти по этому поводу им еще не поступало.

Некоторые крупные городские столовые пока заявляют, что с понедельника выйдут на работу. Корреспондент Амур.инфо обзвонил несколько мест. В «Трех толстяках», «Мадам Повари», куда удалось дозвониться, заявили, что будут продолжать работу. В «Приличной столовой», «Копейке» и комбинате питания АмГУ точного ответа не дали.

За официальным комментарием ситуации редакция Амур.инфо обратилась в министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо 26 марта, в региональном штабе областного правительства по предупреждению распространения коронавирусной инфекции было решено остановить работу ночных клубов, развлекательных зон в барах и ресторанах (караоке), чтобы исключить присутствие в закрытом помещении большого количества людей.