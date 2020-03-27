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сегодня, 12:47 5

В Приамурье могут на неделю закрыть организации общественного питания

В Приамурье могут на неделю закрыть организации общественного питания
Фото: burobiz.ru

27 марта на сайте правительства Российской Федерации были опубликованы новые поручения по предотвращению распространения коронавируса в стране. Михаил Мишустин постановил закрыть заведения общепита с 28 марта по 5 апреля. Корреспондент Амур.инфо поговорил с директорами некоторых известных заведений Благовещенска. Узнал, изменился ли их режим работы в этот непростой период.

В Harat’s Irish Pub рассказали, что пока изменений в режиме работы заведения нет. По рекомендации Роспотребнадзора усилены меры дезинфекции – раз в один-два часа помещение обрабатывается антисептиками. Требований сократить число посетителей в пабе до 50 человек, не поступало. На заведения общепита эта мера не распространяется.

«Здесь скользкая ситуация. Ограничение касается мероприятий, не связанных с посещением общепита. Мы же не занимаемся организацией концертов, как ОКЦ. Посещение мест общественного питания и массовых мероприятий – это разные вещи. Единственное, вероятнее всего, будут отменяться сопровождения музыкальных групп. Пока разъяснений от соответствующих структур нет», – отметил директор паба Александр Пузиков.

В заведении заметили некоторый отток клиентов. Ждут рекомендаций от владельцев франшизы. По информации директора, на сегодняшний день в России, по требованию местных властей, две точки Harat's уже закрылись.

Еще в одном популярном заведении Благовещенска (по просьбе руководства редакция не публикует название) режим работы также не изменился. Бар работает в соответствии с требованиями надзорных органов. Как и в других местах общественного питания, там усилили санитарные меры и заметили сокращение клиентов.

«Нами усилены меры дезинфекции: проводится тщательная обработка посуды, стоят бактерицидные лампы. Также усилен контроль за состоянием здоровья работников, что, в принципе, мы всегда и делаем. Работаем согласно требованиям, которые рассылает нам управление потребительского рынка и Роспотебнадзора, – рассказала директор бара. – В разы стало меньше посетителей, то есть люди сами изолируются, большого скопления в залах мы не наблюдаем».

Аналогичные действия предпринимают еще в одном известном баре-ресторане города.

«Я надеюсь, что наше правительство подойдет взвешенно к данному вопросу, потому что в области нет ни одного случая. Не будет всех под одну гребенку равнять, особенно с Московской областью», – заметил директор заведения.

Будут ли работать благовещенские бары с 28 марта по 5 апреля, руководство заведений пока точно сказать не может, поручений от местных органов исполнительной власти по этому поводу им еще не поступало.

Некоторые крупные городские столовые пока заявляют, что с понедельника выйдут на работу. Корреспондент Амур.инфо обзвонил несколько мест. В «Трех толстяках», «Мадам Повари», куда удалось дозвониться, заявили, что будут продолжать работу. В «Приличной столовой», «Копейке» и комбинате питания АмГУ точного ответа не дали.

За официальным комментарием ситуации редакция Амур.инфо обратилась в министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо 26 марта, в региональном штабе областного правительства по предупреждению распространения коронавирусной инфекции было решено остановить работу ночных клубов, развлекательных зон в барах и ресторанах (караоке), чтобы исключить присутствие в закрытом помещении большого количества людей.

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#бизнес #закон #коронавирус

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Указ Путина вам не указ? А то начали изворачиваться...А что бы не закрыть столовку белого дома, слабо?

  • Ольга1972

    Ольга1972
    32 минуты назад

    Указ Путина многим как оказалось не указ. Всю страну на выходной, а кое-где на работу

  • foxik62

    foxik62
    8 минут назад

    Вы это попам скажите. Что важнее, столовая, где можно пообедать или молельню, где облизывают попам руки, доски, висящие на стенах и гнилое мясо?

  • Tуман

    Tуман
    3 минуты назад

    А кто отдыхает следующую неделю?

    Чё-то все работать будут вроде

  • freeslim

    freeslim
    3 минуты назад

    А что с продажей алкогольной продукции в рознице, говорят что с завтрашнего дня тоже запретят?

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