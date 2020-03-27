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Амурские депутаты облегчили жизнь бизнесменам, торгующим мехом, обувью и лекарствами

Амурские депутаты облегчили жизнь бизнесменам, торгующим мехом, обувью и лекарствами

27 марта депутатами амурского законодательного собрания принят закон об установлении пониженных ставок налога по упрощенной системе налогообложения (УСН) для торговли маркированными товарами из меха, кожи и лекарственными препаратами.

Информацию о принятии важных поправок корреспонденту Амур.инфо сообщил председатель Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Амурской области Борис Белобородов. Были учтены предложения Совета, благодаря чему для торговли лекарствами принята ставка 1 % вместо запланированных 6 %; для торговли меховыми изделиями и обувью – 3 % вместо задуманных 6-ти.

Кроме того, в законопроект внесено дополнение, устанавливающее возможность применения перевозчиками (автобусы, маршрутные такси) пониженной ставки 5 % вместо 15 % при использовании упрощенной системы налогообложения, и такой формы организации бизнеса, как простое товарищество.

«Этот закон касается розничной торговли такими маркированными товарами, как изделия из меха, обувь и лекарства. Если бы эти поправки не были приняты, то для таких предпринимателей наступили бы тяжелые времена», — объяснил Борис Белобородов.

Собеседник информагентства очень надеется, что не будет никаких законодательных изменений в этой сфере, например, продление единого налога на вмененный доход. В этом случае усилия предпринимателей и законотворцев окажутся преждевременными.

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#бизнес #налоги

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Комментарии
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  • MadNigra

    MadNigra
    2 часа назад

    Ну да, торговцев шубами и куртками это совсем спасёт. 3% вместо 6% ...

    Тока лето на носу... а там дальше вообще пропасть под названием "неизвестность"

  • Бухгалтер111

    Бухгалтер111
    46 минут назад

    А если предприниматель торгует не только маркированным товаром, нужно вести раздельный учет? Или пониженная ставка распространяется на всю деятельность?

  • lyu

    lyu
    30 минут назад

    Бухгалтер111А если предприниматель торгует не только маркированным товаром, нужно вести раздельный учет? Или пониженная ставка распространяется на всю деятельность?


    Скорее всего не распространяется. И вести нужно будет раздельный учет. Здесь закон не обманешь.

  • Бухгалтер111

    Бухгалтер111
    24 минуты назад

    И почему снижение ставки по маркировке касается только "Доходы", а как же "Доходы минус Расходы"?

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