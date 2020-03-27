В Тынде бюджетные учреждения задолжали коммунальщикам более 18 миллионов рублей

В Тынде остро стоит проблема с дебиторской задолженностью бюджетных предприятий перед ООО «ЖДК – Энергоресурс». Детские сады, школы, муниципальные учреждения, которые финансируются из местного бюджета, в настоящее время задолжали коммунальщикам 18 миллионов 294 тысячи рублей.

Долги января и февраля предприятия должны были погасить до 10 марта. Общая задолженность бюджетников, местных, районных, областных и федеральных структур за услуги в декабре, январе, феврале составляют более 50 миллионов рублей. Такую ситуацию в компании «ЖДК – Энергоресурс» называют сложной, сообщается на сайте газеты «БАМ».

В этом году «ЖДК – Энергоресурс» также пытается разобраться с задолженностями муниципальных унитарных предприятий столицы БАМа. Их долги составляет более 3,6 миллиона рублей.

По информации ООО «ЖДК – Энергоресурс», администрация Тынды не первый месяц обещает погасить долги, но ситуация не двигается с места. Коммунальщики хотят начать ремонт оборудования и приобрести необходимы запчасти, но необходимые на эти цели 50 миллионов рублей выпали из бюджета предприятия в виде дебиторской задолженности.