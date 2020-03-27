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сегодня, 11:40 0

Полиция за сутки проверила 111 амурчан, находящихся на самоизоляции

Полиция за сутки проверила 111 амурчан, находящихся на самоизоляции
Фото: pixabay.com

Бригады, в составе которых сотрудники амурского управления Роспотребнадзора, полиции, минздрава и представители муниципалитетов, провели рейдовые выезды по месту домашней изоляции 111 амурчан. Все они не так давно вернулись из-за рубежа.

По информации областного правительства, принцип домашней изоляции всеми соблюдается.

В ФБУЗ Амурской области на COVID-19 проведены 2 226 исследований биоматериала 1 098 лиц из числа подлежащих контингентов. Результаты отрицательные. Больных коронавирусной инфекцией на территории Амурской области не зарегистрировано.

В области продолжает работать горячая линия 112 по коронавирусу. Специалисты за последние сутки приняли 256 обращений. Всего поступило более 1 100 обращений.

Специалисты круглосуточного телефона горячей линии консультируют по социальным и медицинским вопросам. Рассказывают о порядке медицинского наблюдения при прибытии из-за рубежа, о порядке выезда за пределы области и основных профилактических мероприятиях.

За последние сутки в России зарегистрировано 182 подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 18 регионах. В этом списке три дальневосточных региона – Республика Саха (Якутия), где инфекция выявлена у 4 человек, Республика Бурятия – 2 человека и Хабаровский край – 1. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах. За весь период выписано 38 человек.

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#коронавирус

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