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сегодня, 11:31 0

Бойфренд Ольги Бузовой раздавал москвичам туалетную бумагу и гречку (видео)

Бойфренд Ольги Бузовой раздавал москвичам туалетную бумагу и гречку (видео)
Фото: скриншот видео

Москвичи получили бесплатно гречку и туалетную бумагу. Их раздавал на улице столицы возлюбленный Ольги Бузовой блогер Давид Манукян. Товары были погружены в фургон с его портретом.

Молодой человек в защитной маске и перчатках сам дарил прохожим «дефицитные» в период пандемии товары. Об этом сообщил Лайфу прохожий.

Издание отмечает, что блогер со своей акцией опоздал. Ажиотаж с гречкой и туалетной бумагой практически стих. В магазинах и бумаги, и крупы достаточно. Можно предположить, что блогер просто нашёл удобный способ привлечь к своей персоне больше внимания.

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#коронавирус #шоу-бизнес

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