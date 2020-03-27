Бойфренд Ольги Бузовой раздавал москвичам туалетную бумагу и гречку (видео)
Москвичи получили бесплатно гречку и туалетную бумагу. Их раздавал на улице столицы возлюбленный Ольги Бузовой блогер Давид Манукян. Товары были погружены в фургон с его портретом.
Молодой человек в защитной маске и перчатках сам дарил прохожим «дефицитные» в период пандемии товары. Об этом сообщил Лайфу прохожий.
Издание отмечает, что блогер со своей акцией опоздал. Ажиотаж с гречкой и туалетной бумагой практически стих. В магазинах и бумаги, и крупы достаточно. Можно предположить, что блогер просто нашёл удобный способ привлечь к своей персоне больше внимания.
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