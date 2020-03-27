Колокольцев представил личному составу нового главу амурского УМВД и других начальников

Фото: кадр видео

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в режиме видеоконференции представил личному составу новых руководителей четырех территориальных органов МВД РФ. Среди них – новый глава УМВД России по Амурской области Константин Носков. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Указом президента России от 18 марта № 189 назначены: генерал-майор полиции Андрей Коновалов – начальником УМВД России по Новгородской области; полковник полиции Вячеслав Крючков – начальником УМВД России по Омской области; полковник полиции Александр Мельниченко – министром внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике; генерал-майор полиции Константин Носков – начальником УМВД России по Амурской области.

Глава МВД России отметил, что значительная часть трудовой биографии каждого из них связана с подразделениями криминального блока. В разные годы они занимали руководящие должности в территориальных органах как районного звена, так и на региональном уровне, и на практике доказали свои высокие профессиональные и моральные качества.

Обращаясь к назначенным руководителям, Владимир Колокольцев сказал: «Безусловно, любой регион имеет свою специфику, и коллеги это хорошо знают, поскольку в условиях ротации работали на территории нескольких субъектов Российской Федерации. Уверен, приступая к новым обязанностям, вы быстро войдете в курс дела и оцените особенности оперативной обстановки».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, министр сделал акцент на серьезных коррективах, которые внесены в организацию оперативно-служебной деятельности и обусловлены выполнением комплекса мер по противодействию распространению коронавируса.

«Утвержден и направлен на места соответствующий план неотложных мероприятий. К их реализации нужно подойти с максимальной ответственностью. Отработать алгоритмы межведомственного взаимодействия в новых обстоятельствах», – сказал Владимир Колокольцев.

Видео предоставлено пресс-службой УМВД России по Амурской области

Глава ведомства сообщил, что с 18 марта до особого распоряжения в министерстве развернут оперативный штаб, и потребовал обеспечить своевременное представление требуемой информации, а также лично контролировать весь спектр мероприятий в данной сфере.

Вместе с тем Колокольцев обратил внимание, что нельзя допустить снижения эффективности решения оперативно-служебных задач. Речь идет о качестве расследования уголовных дел и оперативном установлении лиц, совершивших противоправные деяния. Также в числе приоритетных направлений были названы борьба с экстремизмом, коррупцией, противодействие IT-преступности, профилактика правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних.

Масштабные задачи возложены на органы внутренних дел в рамках реализации национальных проектов. Существенных усилий потребует достижение целей по снижению смертности от ДТП. Предстоит создать и организовать функционирование единого информационного ресурса регистрационного и миграционного учета. Кроме того, надлежит обеспечить защиту от криминальных посягательств финансовых средств, выделяемых на все национальные проекты.

По словам главы МВД России, решение этих и других задач зависит от слаженных совместных действий с коллегами по «силовому» блоку, руководителями региональных и местных органов власти.

Владимир Колокольцев также подчеркнул важность грамотной организации работы с личным составом и пожелал вновь назначенным руководителям успехов в решении ответственных задач по обеспечению правопорядка и законности в стране.

Ранее Амур.инфо сообщало, что с новым начальником УМВД России по Амурской области Константином Носковым провел встречу губернатор региона Василий Орлов. О назначении Носкова стало известно 19 марта.