В Приамурье парламентарии поддержали проект по ограничению доступа детей к водным объектам без взрослых. Обращение о разработке законопроекта поступило от ГУ МЧС по Амурской области в связи с негативной статистикой несчастных случаев на воде.

По данным ведомства, за последние три года в Амурской области утонуло более 20 детей.

«Законопроект направлен на ужесточение ответственности родителей за нахождение детей на водоемах в местах, неустановленных для купания. К инициативе привела печальная статистика количества утонувших детей в Амурской области в не оборудованных для купания местах. Так, в 2017 году на воде погибли шесть детей, в 2018 году – семь, в 2019-м – девять. Законопроект повысит ответственность родителей за безопасность детей, особенно в летний, каникулярный период», – пояснил председатель комитета законодательного собрания по вопросам социальной политики Андрей Рудь.

Законопроектом предлагается ограничить доступ детей на водные объекты общего пользования, не отнесенные органами местного самоуправления области к местам массового отдыха населения. Инициатива была поддержана депутатами в первом чтении, сообщает пресс-служба законодательного собрания.