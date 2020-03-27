Крупные штрафы и уголовная ответственность: как накажут нарушителей карантина

Проект поправок предусматривает наложение на нарушителей режима карантина крупных штрафов:

для физических лиц — 15-40 тысяч рублей (при первом нарушении) и 150-300 тысяч рублей (при повторном);

для должностных лиц — 50-150 тысяч рублей и 300-500 тысяч рублей соответственно;

для юридических лиц — 200-500 тысяч рублей и от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей соответственно.

Такие штрафы в десятки и даже сотни раз превышают размер штрафов, которые могут быть наложены на нарушителей в соответствии с действующей редакцией КоАП, пишет РБК. Сейчас согласно статье 6.3 Кодекса за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов или невыполнение «санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий» физическое лицо может быть оштрафовано на 500 рублей максимум, а юридическое лицо — не более чем на 20 тысяч рублей.

В четверг, 26 марта, проект поправок в КоАП был рассмотрен на очередном заседании правительства.

«К сожалению, есть и люди, которые демонстрируют редкое легкомыслие в том, что касается безопасности окружающих и даже собственного здоровья. Именно поэтому мы вносим поправки в Кодекс об административных правонарушениях и вводим санкции для тех, кто откажется соблюдать установленные правила. Мы будем штрафовать и граждан, и должностных и юридических лиц», — заявил на заседании глава правительства России Михаил Мишустин.

В сообщении на сайте правительства отмечается, что принятие поправок позволит повысить ответственность граждан, должностных лиц и юридических лиц за нарушение требований закона в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Тем временем, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что правительственные поправки коснутся нарушений условий карантина именно со стороны незаболевших граждан. Что касается нарушений правил карантина инфицированными гражданами, то для них предлагается установить уголовную ответственность. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы намерены рассмотреть на следующей неделе.

Согласно ему, нарушение эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет караться штрафом до 1 миллиона рублей, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, речь будет идти о штрафе до 2 миллионов рублей или лишении свободы до пяти лет. Если оно повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, речь пойдет о лишении свободы на срок до семи лет, пишет ТАСС.