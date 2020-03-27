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сегодня, 10:35 0

На Суматре убили 4-метрового крокодила-каннибала

На Суматре убили 4-метрового крокодила-каннибала
Фото: yandex.by

На индонезийском острове Суматра убит крокодил-людоед. Внутри у него нашли человеческие останки. Жители предполагают, чьи они.

Вероятно, это 78-летний Лингай Кабонг (Lingai Kabong), который ушел на реку за съедобными побегами пальмы нипа и не вернулся. Через несколько дней после его исчезновения спасатели заметили в реке человеческую ногу и фрагмент тела, еще один фрагмент нашли на берегу.

Тем же вечером житель деревни Кабонга застрелил крокодила длиной 4,5 метра. Брюхо рептилии вскрыли в присутствии братьев исчезнувшего старика и нашли внутри ногу, руки и другие фрагменты съеденного человека. Останки передали полиции для экспертизы.

На Суматре водятся гребнистые крокодилы, входящие в число крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Также на острове встречаются гавиаловые крокодилы. Их длина редко превышает пять метров, сообщает «Лента.ру».

В Индонезии из соцветий пальмы нипа делают пальмовое вино, из которого гонят крепкий спиртной напиток арак. Лепестки нипы добавляют в травяной чай, а из сока получают пальмовый сахар джаггери. Побеги нипы можно есть и сырыми.

В 2019 году сообщалось, что в индонезийской провинции Южная Суматра в результате нападения животного погиб мужчина. На следующий день жители деревни Сунгсанг обнаружили в реке его останки. Тело было перекушено пополам.

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#животные #происшествия

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