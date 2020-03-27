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сегодня, 10:38 0

Власти Приамурья опровергли информацию о досрочном завершении учебного года

Власти Приамурья опровергли информацию о досрочном завершении учебного года
Фото: pixabay.com

В соцсетях распространяется информация о якобы принятом решении о досрочном завершении учебного года. Как сообщила пресс-служба министерства образования и науки Амурской области, эти сведения являются ложными. Подобное решение министерство просвещения РФ не принимало.

Министерство просвещения рекомендует пользоваться официальными источниками информации. В вопросах образования, прежде всего, это ресурс edu.gov.ru. На главной странице сайта функционирует регулярно обновляемый раздел рекомендаций по осуществлению образовательной деятельности в регионах в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

Вся информация публикуется на этом ресурсе в режиме онлайн, а также распространяется через официальные аккаунты минпросвещения в соцсетях и транслируется через СМИ.

Детальные сведения о работе конкретных образовательных организаций можно получить, обратившись в региональные и территориальные органы управления образования.

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#коронавирус #образование

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