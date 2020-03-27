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В Приамурье депутаты проголосовали за запрет банкам взимать комиссию при оплате счетов ЖКХ

В Приамурье депутаты проголосовали за запрет банкам взимать комиссию при оплате счетов ЖКХ

С 1 января 2020 года при оплате жилищно-коммунальных услуг взимается банковская комиссия, которая составляет от 0,5 до 2 % вносимой суммы. Государственная дума выступила с инициативой об ее упразднении. Соответствующий законопроект был одобрен амурскими парламентариями на очередном заседании законодательного собрания.

Согласно предложенным в статью 155 Жилищного кодекса РФ поправкам не будет взиматься комиссия за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы за жилое помещение или коммунальные услуги. Запрет планируется распространить как на кредитные организации, так и на операторов почтовой связи.

«Это важно не только для Амурской области, но и для всего населения страны, поскольку ранее кредитные организации, банковские агенты, операторы почтовой связи имели право взимать комиссию за оплату физлицами коммунальных услуг. С введением в действие законопроекта данные возможности у операторов будут утрачены, что будет способствовать защите интересов граждан и приведет к снижению финансовой нагрузки населения», – прокомментировал заместитель председателя комитета законодательного собрания по вопросам экономики и собственности области Кирилл Зимин.

Депутаты Госдумы законопроект рассмотрят на заседании в апреле.

В блоке федеральных законопроектов депутаты поддержали инициативу о наделении торгово-промышленных палат правом выступать в качестве организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволит им участвовать в региональных и муниципальных программах поддержки малого и среднего предпринимательства. Кроме того, одобрили изменения в законы, регулирующие деятельность по организации азартных игр и лотереи, в части соответствия их концепции развития национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба законодательного органа.

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#ЖКХ #заксобрание #финансы

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Комментарии
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  • Валентин81

    Валентин81
    46 минут назад

    Заголовок статьи не соответствует ее содержанию, фейковая новость, какая ответственность предусмотрена за создание фейковых новостей？

  • Tуман

    Tуман
    41 минута назад

    Пущай вертают мне 150 рублёв!

  • Tуман

    Tуман
    41 минута назад

    Валентин81

    Заголовок статьи не соответствует ее содержанию, фейковая новость, какая ответственность предусмотрена за создание фейковых новостей？



    Валя, это АИ, им можно

  • амурская алена

    амурская алена
    36 минут назад

    Давно пора,пусть учатся зарабатывать деньги сами,а не брать с населения,за те услуги,которые входят в их обязанности,в частности прием оплаты за ЖКХ. 3 % берут за плату ЖКХ наличными с пожилых людей,которым пенсию приносят домой.Так каждая работающая организация,для населения,может придумать,за что взять 3% с населения!

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