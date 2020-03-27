В Приамурье депутаты проголосовали за запрет банкам взимать комиссию при оплате счетов ЖКХ

С 1 января 2020 года при оплате жилищно-коммунальных услуг взимается банковская комиссия, которая составляет от 0,5 до 2 % вносимой суммы. Государственная дума выступила с инициативой об ее упразднении. Соответствующий законопроект был одобрен амурскими парламентариями на очередном заседании законодательного собрания.

Согласно предложенным в статью 155 Жилищного кодекса РФ поправкам не будет взиматься комиссия за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы за жилое помещение или коммунальные услуги. Запрет планируется распространить как на кредитные организации, так и на операторов почтовой связи.

«Это важно не только для Амурской области, но и для всего населения страны, поскольку ранее кредитные организации, банковские агенты, операторы почтовой связи имели право взимать комиссию за оплату физлицами коммунальных услуг. С введением в действие законопроекта данные возможности у операторов будут утрачены, что будет способствовать защите интересов граждан и приведет к снижению финансовой нагрузки населения», – прокомментировал заместитель председателя комитета законодательного собрания по вопросам экономики и собственности области Кирилл Зимин.

Депутаты Госдумы законопроект рассмотрят на заседании в апреле.

В блоке федеральных законопроектов депутаты поддержали инициативу о наделении торгово-промышленных палат правом выступать в качестве организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволит им участвовать в региональных и муниципальных программах поддержки малого и среднего предпринимательства. Кроме того, одобрили изменения в законы, регулирующие деятельность по организации азартных игр и лотереи, в части соответствия их концепции развития национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба законодательного органа.