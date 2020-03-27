Певцу Льву Лещенко стало лучше, а коронавирус подозревают у композитора Игоря Николаева
Состояние певца Льва Лещенко улучшилось, он не нуждается в высокой кислородной поддержке. Течение заболевания позволяет надеяться на благоприятный исход, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
В четверг появилась информация, что в результате анализов у Лещенко подтвердился коронавирус и начался отек легких, сообщил «Ленте.ру» источник. Состояние певца оценивается как тяжелое. Ранее друг артиста, юморист Владимир Винокур заявил РИА Новости, что у Льва Лещенко и его жены двустороннее воспаление легких, результаты анализа на коронавирус еще не готовы.
«Состояние Льва Валерьяновича улучшилось, это не может не радовать и медицинских работников, и родственников, и всех поклонников. Сегодня он не нуждается в высокой кислородной поддержке, поэтому течение заболевания позволяет надеяться на благоприятное завершение и хороший исход», – сказал Мурашко в эфире Первого канала.
В Коммунарке сейчас также находится певец и композитор Игорь Николаев, которого ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус, диагностирована пневмония. Сейчас состояние артиста оценивают как средней степени тяжести. Результаты анализов на наличие коронавирусной инфекции будут известны через несколько дней. Об этом стало известно источнику «Ленты.ру».
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