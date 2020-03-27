Эксперты обсудили международный опыт внесения поправок в Конституцию

25 марта 2020 года на площадке Общественной палаты Амурской области состоялся брифинг с участием региональных экспертов Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» на тему: «Международный опыт внесения изменений в Основной закон страны». Главной темой стали международные подходы к проведению конституционных реформ.

Эксперты в своих выступлениях поделились мнениями об используемых в мире подходах к внесению изменений в Основной закон. Участие в мероприятии приняли представители научного сообщества, уполномоченный по правам человека в Амурской области Любовь Сергеевна Хащева, члены Общественной платы области.

По словам кандидата юридических наук, доцента кафедры уголовного права АмГУ Татьяны Бутенко, в XXI веке новые конституции были приняты в 45 из 201 государств мира. При этом порядок принятия поправок, время для обсуждения и согласования текста поправок, сроки принятия поправок во всех странах разные. Например, в Греции решение о проведении референдума было принято и реализовано в течение практически 10 календарных дней. Также нет единого подхода к условиям признания референдума состоявшимся. В России при проведении всенародного голосования Конституция Российской Федерации считается принятой, если за нее проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нем приняло участие более половины избирателей. А, например, в Австрии, Андорре, Канаде, Испании, Швейцарии и других странах вообще отсутствует порог явки как условие признания референдума состоявшимся.

«Процесс принятия поправок в Конституцию в Российской Федерации имеет свои особенности, он не идет вразрез с международной практикой и не нарушает конституционных прав граждан, что подтверждается соответствующим решением Конституционного Суда РФ», – отмечает Татьяна Бутенко.

Председатель Общественной палаты Амурской области Владимир Седов акцентировал, что интересным и специфичным аспектом общероссийского голосования за поддержку поправок в Конституцию в России является участие наблюдателей. Право назначения наблюдателей, делегированное общественным палатам, гарантирует большую прозрачность процедуры. При этом законодательство зарубежных государств такие права для наблюдателей не предусматривает.

Свое мнение по вопросу принятия поправок в конституцию высказала Жаккелина Орлова, председатель правления Амурского областного союза женщин. По мнению общественницы, опыт принятия конституционного закона о проведении всенародного голосования, которое не является референдумом, уникален. «Во многих странах проведения референдума и одобрения избирателей вообще не требуется, – отмечает Жаккелина Орлова. – Принимая поправки, мы совмещаем нормы и опыт разных государств. У нас поправки вступят в силу только после того, как 50 % проголосовавших одобрят поправки, и никак иначе».

По словам председателя правления регионального союза женщин, негативное восприятие вносимых поправок может формироваться у тех, кто с ними не ознакомился. Союз женщин принимал непосредственное участие в формировании и обсуждении поправок, поэтому не сомневается в их значимости. Особенно важны поправки, которые касаются социального направления – социальное обеспечение граждан, приоритеты государственной политики в отношении детей и семей.

Региональный руководитель ассоциации «Национальный общественный мониторинг» Светлана Тюкалова ознакомила присутствующих с основными тезисами доклада, подготовленного Ассоциацией НОМ и Российским институтом избирательного права. В докладе проанализирован международный опыт изменения Основного закона страны. Вывод однозначен: процедура внесения поправок в Конституцию Российской Федерации полностью согласуется с международной практикой и соответствует рекомендациям межгосударственных организаций. Дополнительно, была презентована платформа для наблюдения за выборами различного уровня – NOM24.ru. На платформе концентрируется информация о нарушениях в ходе выборов, а также все материалы проверок. Любой желающий может, зайдя на сайт, ознакомиться с результатами проверки нарушений экспертами НОМ. В ходе общероссийского голосования система также будет работать.

Итог мероприятию подвела Любовь Хащева, уполномоченный по правам человека в Амурской области. Она отметила, что внесение поправок в Конституцию России – не спонтанный, а давно ожидаемый процесс. Обсуждаемые не только в России, но и во всем мире поправки в российскую Конституцию, которые предложены президентом Российской Федерации, – это логичное следствие многолетнего развития отечественного конституционализма.