Жителей Свободного удивил гейзер (видео)
В социальных сетях появились видео из города Свободный, запечатлевшие гейзер. Он забил на ключе в районе железнодорожного моста.
Как пояснили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе администрации Свободного, гейзер не связан с какими-либо коммунальными авариями, это природное явление.
«Есть версия, что природу явления легко объяснить затором из-за таяния льда. Образовался большой приток воды, и излишки выдавливает через ледяную корку», – отмечает инстаграм-паблик svb.online.
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