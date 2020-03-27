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сегодня, 10:08 1

Жителей Свободного удивил гейзер (видео)

Жителей Свободного удивил гейзер (видео)
Фото: instagram.com/svbnews

В социальных сетях появились видео из города Свободный, запечатлевшие гейзер. Он забил на ключе в районе железнодорожного моста.

Как пояснили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе администрации Свободного, гейзер не связан с какими-либо коммунальными авариями, это природное явление.

«Есть версия, что природу явления легко объяснить затором из-за таяния льда. Образовался большой приток воды, и излишки выдавливает через ледяную корку», – отмечает инстаграм-паблик svb.online.

Просмотров всего: 412

#Свободный

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Комментарии
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  • GnOmE

    GnOmE
    39 минут назад

    прикольно

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