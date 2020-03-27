В апреле детские сады Белогорска переходят на свободный режим

Фото: администрация Белогорска

Сразу после выходных, объявленных президентом России Владимиром Путиным с 30 марта до 5 апреля, детские сады Белогорска перейдут на свободный режим работы. Решение об этом принял глава города Станислав Мелюков на основе мнения, высказанного подписчиками в Инстаграме.

«Пока ситуация в Амурской области и в Белогорске стабильная, зараженных нет. Тем не менее ситуация развивается, из 85 регионов России зараженные уже в 55 регионах. И нам надо быть готовыми к разным сценариям. Поступает некоторое количество обращений, мол, школы закрыли, закройте и детские сады. Лично я в нынешней нормальной эпидемиологической ситуации противник такого решения. В качестве превентивной меры буду предлагать свободное посещение детских садов. При этом, если родители не приведут ребенка в сад, с них не будет взыскиваться 75 рублей в день за непосещение без уважительной причины независимо от количества пропущенных дней. Но замечу, что после непосещения больше пяти дней, справка от врача потребуется. За посещение всех дней городская скидка 25 процентов остается в силе».

В рамках опроса в инстаграм-аккаунте главы Белогорска большинство его участников (56 %) высказались за свободное посещение детских садов. Таким образом, с 6 по 30 апреля родители могут приводить детей в детские сады по своему усмотрению.

«Разумеется, если на федеральном или областном уровне позже будут приняты другие решения, то мы их будем безусловно исполнять. А пока это будет нашим городским решением», – цитирует Станислава Мелюкова пресс-служба администрации Белогорска.