Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

Писатель Борис Акунин (Чхартишвили) сообщил, что заболел COVID-19. Об этом он написал в Фейсбуке.

«Валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями. Спойлер: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем», – написал он на своей странице в соцсети. Где и как давно он заразился, 63-летний писатель не уточнил, сообщает «Взгляд».

Борису Акунину (настоящее имя – Григорий Чхартишвили) – 63 года. С 2014 года живет в Лондоне. Автор романов и повестей об Эрасте Фандорине и других известных произведений

Ранее сообщалось, что певца Льва Лещенко и его жену госпитализировали в Коммунарку с подозрением на коронавирус. Позже Льва Вениаминовича перевели в реанимацию.

Также коронавирус обнаружили и у других известных людей: спортсменов, музыкантов и актеров. Так, актриса Ольга Куриленко, как и Том Хэнкс, уже вылечились от этой инфекции. Болезнь обнаружили у принца Чарльза, певца Пласидо Доминго, актера Идриса Эльбы.

В России общее число больных коронавирусом достигло 840 (546 из них — в Москве), 38 человек выздоровели, двое умерли. Порядка 139 тысяч остаются под наблюдением врачей.