В Благовещенске разыскивают водителя, стукнувшего легковушку и уехавшего (видео)

Фото: кадр видео

В Благовещенске полицейские разыскивают водителя микроавтобуса. Он совершил ДТП и покинул место происшествия.

21 марта около 20:30 в областном центре на регулируемом перекрестке улиц Калинина – Октябрьской, водитель, управляя белым микроавтобусом, при перестроении столкнулся с машиной Toyota Prius, которая двигалась попутно. Микроавтобус уехал по улице Калинина в направлении микрорайона.

Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску, Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей происшествия или самого водителя. Любую информацию можно передать по телефонам: 59-46-86, 8-962-285-82-40, 42-52-62.

«Если вы стали свидетелем ДТП, один из участников которого скрылся с места происшествия, не проходите мимо, проявите гражданскую ответственность, окажите помощь прибывшим сотрудникам полиции, возможно именно вы запомнили обстоятельства и детали, которые позволят по горячим следам установить личность скрывшегося водителя», – призывают стражи порядка.

Видео отдела ГИБДД по Благовещенску