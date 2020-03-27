Станислав Мелюков: «Все мы должны понимать ответственность»

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске под председательством главы города Станислава Мелюкова состоялось расширенное заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии (СПК). В совещании приняли участие руководство территориального отделения Роспотребнадзор, Белогорской больницы, частного учреждения здравоохранения РЖД «Медицина», военного госпиталя, военной Санэпидемстанции, а также руководители предприятий общественного и железнодорожного транспорта, руководители предприятий торговли, гостиничного бизнеса, турагентств.

На повестке дня – профилактика коронавирусной инфекции на территории Белогорска, исполнение санитарно-эпидемиологических рекомендаций в местах массового пребывания людей, контроль за проведением профилактических мероприятий.

«В своем обращении к гражданам президент России Владимир Путин обозначил основные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, отметив, что здоровье людей важнее всего, – открыл заседание глава Белогорска Станислав Мелюков. – Он сообщил о переносе голосования по поправкам в Конституцию РФ, дату сообщат позже. Сейчас из 85 субъектов Российской Федерации имеются заболевшие коронавирусной инфекцией в 55 регионах. Наибольшее их количество находится в Москве. Не хочется, чтобы наши люди паниковали, для этого нет никаких оснований. Но мы должны понять, какие превентивные меры мы должны принять, чтобы не допустить распространения коронавируса в Белогорске. Поэтому все должны понимать ответственность за те рекомендации и предписания, которые будет направлять Роспотребнадзор, правительство Амурской области, муниципалитет».

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора в Белогорске Михаил Шептунов отметил, что эпидситуация на территории города не вызывает опасений, а уровень заболеваемости ОРВИ не превышает контрольных уровней. «Показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 85 % по всем возрастным категориям лиц, – рассказал он. – По сравнению с прошлым годом этот показатель ниже на 22 %. В соответствии с поручениями Роспотребнадзора, а также постановлениями главного государственного санитарного врача Российской Федерации, территориальным отделом организован обучающий семинар по вопросам дезинфекционных мероприятий с работниками сферы общественного питания и торговли Белогорска, проведена оценка наличия дезинфицирующих средств, в ежедневном режиме организован сбор статистической информации от учреждений здравоохранения о количестве лиц, заболевших ОРВИ и внебольничными пневмониями. Даная информация направляется в отделение Роспотребнадзор по Амурской области».

Михаил Шептунов также сообщил, что пассажирам рейсов, прибывшим из-за рубежа, обеспечено вручение постановления о режиме самоизоляции, а также предписаний Белогорской больницы о проведении медицинских осмотров.

«На мой взгляд, один из главных аспектов профилактики является контроль за теми, кто прилетел из неблагополучных по коронавирусу стран, – добавил глава города. – Если они не самоизолируются, есть большая вероятность, что они могут оказаться переносчиками. Начиная с сегодняшнего дня за ними будет весьма жесткий контроль. Именно поэтому я попросил турагентства предоставить списки всех людей, которые прилетели, чтобы проверить, в каком состоянии они находятся. Туристические агентства должны предоставить сведения о прибывших в Белогорск с 10 марта Роспотребнадзору и полиции».

По уже имеющимся данным, в период с 10 по 23 марта в Белогорск из Вьетнама и Таиланда вернулось 112 человек. Все они должны находиться в режиме самоизоляции. С целью проверки соблюдения ими карантинного режима в Белогорске начались совместные рейды полиции и Роспотребнадзора.

Вместе с тем, в Белогорске предприняты меры по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Информацию о проводимых мероприятиях можно узнать на белогорск.рф в специализированном разделе «Стопкоронавирус » , где аккумулирована информация с сайтов разных ведомств с информацией, касающейся как профилактики инфекции, так и удаленной работы с гражданами.

По итогу заседания главой Белогорска поставлена задача усилить меры профилактической направленности, принято решение о закрытии на период объявленных президентом выходных муниципальных учреждений культуры, допобразования, детских садов.

Контрольно-надзорные органы и органы местного самоуправления призывают граждан по максимуму ограничить свое пребывание в местах массового скопления людей и напоминают, что единовременно в одном месте не должно находиться более 50 человек, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.