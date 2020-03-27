Китай вводит запрет на въезд иностранцев с визами и видами на жительство

Власти Китая с субботы, 28 марта, временно запретят въезд в страну иностранным гражданам с действующими визами и видами на жительство. Об этом говорится в заявлении Государственного управления по миграции КНР.

«Китайская сторона приняла решение с 00:00 часов 28 марта 2020 года (с 19:00 по московскому времени, 27 марта) временно запретить въезд иностранным гражданам с действующими визами и видами на жительство», – говорится в документе. Поясняется, что Китай пошел на такой шаг в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Китайская сторона готова «продолжать поддерживать сотрудничество с другими странами» и «продолжать осуществлять в данной обстановке работу по налаживанию контактов между китайскими и иностранными работниками».

Временно приостанавливается и действие ряда программ безвизового транзита и безвизового въезда на 24, 72 и 144 часов в Пекине, Шанхае, провинциях Гуандун, Хайнань, Гуанси-Чжуанском автономном районе и других регионах. Как указывается в заявлении ведомства, эта мера была введена из-за пандемии. Временно также будет закрыт въезд и по деловым командировкам по коридору APEC.

При этом поясняется, что ограничения не коснутся дипломатов, госслужащих и въезжающих в Китай по визам категории «С». В данном случае речь идет о визах, которые выдаются членам экипажей международных транспортных средств. Исключения могут быть сделаны для въезжающих в Китай с деловыми и гуманитарными целями, а также в рамках научно-технического сотрудничества, пишет Biang.ru.

Таким образом, иностранцы, которые получат визы после публикации заявления, а также иностранцы, которые на момент публикации заявления имеют визы и виды на жительство в Китае, не смогут въехать на территорию КНР.

В последнее время в Китае появилось множество ввозных случаев коронавирусной инфекции. При этом, как пояснил 24 марта на брифинге официальный представитель МИДа Гэн Шуан, из 427 ввозных случаев COVID-19, 380 больных являются гражданами Китая, а 47 – это иностранные граждане.