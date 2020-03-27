Министр соцзащиты Алтая в разгар пандемии уехала в Таиланд: обзор прессы

Путин надеется, что ситуация с коронавирусом скоро улучшится; журнал Playboy не будут выходить в печатном варианте; писатель Акунин заболел коронавирусом. Обзор прессы подготовил ведущий Авторадио-Благовещенск Павел Савинкин.

Об этом пишут все

Ситуация с коронавирусом может улучшиться даже раньше, чем через два-три месяца, заявил президент Путин на встрече с предпринимателями в Ново-Огарево. Он заметил, что в некоторых странах называют борьбу с коронавирусом войной и считают, что она будет долгой. «Но мы выйдем из этой ситуации, а мы выйдем точно, я надеюсь, может быть, даже раньше». Прочесть об этом можно в «Российской газете».

Также в номере

Проклятый коронавирус не щадит ни старых, ни малых, ни простых людей, ни знаменитых. К списку заболевших звезд добавились писатель Борис Акунин и певец Лев Лещенко. О своем заболевании автор романов о сыщике Фандорине сообщил в Facebook: «Я валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями». Писатель отметил, что считает страх перед вирусом более страшным, чем сам вирус.

У Льва Лещенко вирус вызвал двустороннюю пневмонию, в связи с чем его состояние оценивается как тяжелое, и вряд ли он придерживается такого же мнения, что и писатель.

Полный абзац

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина в разгар пандемии решила провести отпуск в Таиланде. На днях она должна вернуться оттуда и еще как минимум две недели отдохнуть в домашней обстановке в режиме самоизоляции. В редакцию «Российской газеты» позвонили возмущенные сотрудники минсоцзащиты: пока в регионе принимаются всевозможные ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом, их начальница улетела отдыхать в страну, где, по данным на 26 марта, заболевших COVID-19 934 человека, четверо из них умерли.

Вице-губернатор края пояснил, что Оськина в установленном порядке проинформировала губернатора о поездке за границу. Она уехала в отпуск до того, как были приняты решения о запрете выезда за рубеж для госслужащих.

Очень интересно

Давайте посмотрим, о чем «Российская газета-Неделя». Здесь я обращу ваше внимание на публикацию о Епистинии Степановой, потерявшей в войну девять сыновей. Думаю, вам интересно будет прочесть рецензию на фильм «Заступники», который вы наверняка смотрите на Первом канале. Не пропустите статью о разведчике-нелегале Михаиле Васенкове (впрочем, ничего детективно-шпионского: наши спецслужбы тайны хранить умеют).

А еще «Неделя» публикует материал нашей амурской журналистки Елены Павловой о её встрече с ветераном труда Яковом Давиденко и его семейством. Не поленитесь, найдите газету, прочтите. Интересно.

На посошок

Разговор о прессе завершу небольшой заметкой из еженедельника «Моя семья». Здесь говорится о том, что американский мужской журнал Playboy перестанет выпускаться в печатном варианте. Разговоры об этом шли уже давно, с прошлого года журнал выходит только раз в квартал. Однако точку в этом вопросе, по словам руководства издания, поставил коронавирус, распространение которого усугубило кризис популярности журнала. Даже если журнал закроется в России, вряд ли кто это заметит: у нас что ни газета – то сплошь то, чем славится Playboy. Вы согласны?