ДФО получит миллиард на профилактику и минимизацию распространения коронавируса

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) приступил к реализации проекта помощи дальневосточным регионам по профилактике и минимизации распространения коронавируса. На эти цели будет направлено более 1 миллиарда рублей из внебюджетных источников.

«Безусловным приоритетом является жизнь и здоровье людей, – говорит заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента страны в ДФО Юрий Трутнев. – Правительство России выделяет финансирование на разработку средств профилактики и диагностики заболевания, закупку медицинского оборудования и препаратов. Дополнительные меры принимаются в регионах страны. В качестве мер поддержки Дальнего Востока используются возможности институтов развития. Одним из первых к этому подключился Фонд развития Дальнего Востока и Арктики. Будет предоставлено финансирование для закупки дополнительных средств индивидуальной защиты и оборудования для больниц. Это позволит обеспечить дальневосточников эффективной и оперативной медицинской помощью, а также средствами профилактики».

«Дальний Восток дополнительно получит более 1 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги на средства защиты и медицинское оборудование выделят Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) и крупные инвесторы, работающие в регионе», – сообщается в Инстаграме министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.