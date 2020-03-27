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Путин ввел каникулы по потребительским и ипотечным кредитам

Путин ввел каникулы по потребительским и ипотечным кредитам
Фото: zen.yandex.com

25 марта президент России предложил ввести каникулы по потребительским и по ипотечным кредитам в случае падения доходов граждан более чем на 30 %. Банки рапортуют о готовности исполнить пожелание главы государства. Впрочем, механизм предоставления льготы пока не разработан.

Одними из мер поддержки граждан в связи с пандемией коронавируса стали кредитные. Владимир Путин объявил о необходимости каникул для потребительских и ипотечных заемщиков, чьи доходы снизились на 30 % и более, сообщает «Комерсантъ». «Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно»,— отметил президент.

В Банке России сообщили, что «в соответствии с Гражданским кодексом, обязательства, срок исполнения которых приходится на выходные и праздничные дни (а в соответствии с указом президента неделя с 30 марта по 5 апреля является нерабочей), переносятся на первый рабочий день». Поэтому платежи по кредиту, приходящиеся на данную неделю, должны быть совершены в первый рабочий день, а проценты по депозитам продолжают начисляться, пояснили в финансовой организации. В части распространения ипотечных и кредитных каникул соответствующие изменения в законодательстве и информационные письма Банка России готовятся.

Россельхозбанк заявил, что все указания президента страны приняли к исполнению и в ближайшее время сформируется комплексный план мер поддержки со стороны банка. В Сбербанке не ответили на запрос издания. Райффайзенбанк будет действовать в соответствии со всеми изменениями, которые произойдут в нормативных актах в связи с эпидемиологической обстановкой. Альфа-банк 24 марта уже анонсировал программу поддержки клиентов «Кредитный карантин».

«Программа стартует в середине апреля, по ее условиям, отсрочку платежей по ипотечному или потребительскому кредиту, а также по кредитной карте может получить любой клиент, как-либо пострадавший от коронавирусной инфекции: утративший работу или побочный доход, попавший на карантин, ушедший в неоплачиваемый отпуск»,— добавили в банке.

Не исключено, что предложенные меры могут быть скорректированы, учитывая сегодняшнюю ситуацию, считают в «Дом.РФ». «В том числе может быть учтена невозможность получения от работодателя бумажных документов об изменении доходов, а для взаимодействия с заемщиком будут использоваться дистанционные каналы»,— указывают там.

Эксперты сходятся во мнении, что объявленные меры необходимы. «Многие работники теряют деньги, находясь на вынужденных больничных. Максимальный размер выплаты по больничным не позволяет погашать кредиты и сохранять достойный уровень жизни,— указывает руководитель проектов юридической группы "Яковлев и партнеры" Андрей Набережный.— Пока пандемия не спадет, пролонгация и отсрочка — единственная возможность не допустить просрочки по кредитам и ухудшения кредитной истории».

«В качестве одного из вариантов — подтверждать доход справкой 2-НДФЛ,— отметил эксперт.— Однако это позволит закрыть вопрос с лицами, у которых официальный доход. Если человек получает часть зарплаты неофициально, то в 2-НДФЛ у него не будет изменений и получается, что этой опцией он воспользоваться не сможет». По его мнению, 30-процентный порог для снижения дохода большое число граждан не защитит. «Многие люди уже потеряли работу или могут потерять ее в ближайшее время ввиду нестабильной ситуации на рынке,— добавляет юрист практики "Разрешение споров" юридической фирмы "Интеллектуальный капитал" Виктория Велюга.— Государство не должно оставаться в стороне при урегулировании данного вопроса, так как большое количество российских семей неминуемо столкнется с невозможностью исполнения своих обязательств по кредитам».

Юрист адвокатского бюро «А-ПРО» Игорь Лисянский указывает, что вопрос оценки снижения доходов пока неясен. «Избежать тех или иных злоупотреблений вряд ли получится, вместе с тем полагаем, что в случае их выявления банки смогут аннулировать льготные условия и доначислить проценты и штрафы»,— полагает он.

По словам директора-руководителя направления банковских рейтингов агентства НКР Михаила Доронкина, многие сейчас скрывают состояние своего здоровья именно из-за угрозы потери заработка и проблем с банками. «Когда появится возможность получить отсрочку, граждане смогут спокойно уйти на карантин и самоизоляцию на длительный срок»,— поясняет эксперт.

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#финансы

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Комментарии
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  • mm_Некит Алимов

    mm_Некит Алимов
    2 часа назад

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  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Странные у нас журналисты - в заголовке "Путин ввел каникулы" а в тексте всего лишь "предложил"...

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "... в случае падения доходов граждан более чем на 30 %" - это то, к чему следует готовиться?...

  • google_In Music

    google_In Music
    1 час назад

    Myxira

    "... в случае падения доходов граждан более чем на 30 %" - это то, к чему следует готовиться?...



    У многих,по слухам,вобще обнулятся(доходы).

    Пенсионеры и инвалиды будут самыми уверенными в завтрашнем дне гражданами.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    google_In Music

    Myxira

    "... в случае падения доходов граждан более чем на 30 %" - это то, к чему следует готовиться?...



    У многих,по слухам,вобще обнулятся(доходы).

    Пенсионеры и инвалиды будут самыми уверенными в завтрашнем дне гражданами.



    Если выживут

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Впрочем, механизм предоставления льготы пока не разработан.

    А в чём новации ?

    Механизм реструктуризации кредитов давно известен и применяется Банком что бы не терять клиента .

  • google_In Music

    google_In Music
    1 час назад

    Myxira

    google_In Music

    Myxira

    "... в случае падения доходов граждан более чем на 30 %" - это то, к чему следует готовиться?...



    У многих,по слухам,вобще обнулятся(доходы).

    Пенсионеры и инвалиды будут самыми уверенными в завтрашнем дне гражданами.



    Если выживут



    Да им не привыкать.

    На дачку на автобусе-и ну моркован со свеколкой сеять на черный день.

  • ay

    ay
    59 минут назад

    google_In Music

    Myxira

    google_In Music

    Myxira

    "... в случае падения доходов граждан более чем на 30 %" - это то, к чему следует готовиться?...



    У многих,по слухам,вобще обнулятся(доходы).

    Пенсионеры и инвалиды будут самыми уверенными в завтрашнем дне гражданами.



    Если выживут



    Да им не привыкать.

    На дачку на автобусе-и ну моркован со свеколкой сеять на черный день.



    "Корону" пенсионеры плохо переносят. До посева морковки дело может и не дойти. Об этом идёт речь.

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