Россия останавливает регулярные и чартерные полеты за рубеж

С 27 марта авиакомпании должны прекратить регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение сделано только для случаев вывоза на родину россиян и отдельных полетов по поручению правительства.

Такое решение принял президиум Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, сообщили РБК в пресс-службе правительства.

«Обеспечить прекращение с 00 часов 00 минут 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию Российской Федерации из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (в соответствии со списками граждан, сформированными МИД России), а также полетов, осуществляемых по отдельным решениям Правительства Российской Федерации», — говорится в документе.

Кроме того, все пассажиры, прибывшие из стран, в которых зарегистрированы случаи коронавируса, будут проходить первоначальное тестирование на наличие инфекции прямо в аэропорту. По прилете будут мерить температуру тела, брать материал для анализов, а также вручать постановление главного государственного санитарного врача о самоизоляции на дому на 14 дней.

Российские власти уже сокращали авиасообщение со странами, где получила распространение коронавирусная инфекция. Некоторые страны мира объявили о полном прекращении авиасообщения.

Глава рабочей группы по противодействию распространению коронавируса при Госсовете мэр Москвы Сергей Собянин заявил накануне, что в столице пик заболевания еще не пройден, а через Москву прошла половина граждан, которые вернулись из-за границы. «Сами москвичи, достаточно большая их доля, любят поездить по заграницам, — сказал он. — Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда».

На совещании у президента Владимира Путина 24 марта Собянин говорил, что за последние десять дней из-за границы в Россию вернулся 1 миллион человек.

Однако из-за прекращения авиаполетов во многих странах мира возникли трудности с возвращением россиян. 24 марта в правительстве России было принято решение о вывозе всех желающих вернуться на родину. Для этого МИД должен подготовить списки таких людей. Кроме Росавиации и Минтранса, к вывозу могут привлечь Минобороны, МЧС и управделами президента. В Москве к Шереметьево, который сейчас принимает рейсы из-за рубежа, может добавиться аэропорт Жуковский. Кроме того, власти решили оценить готовность региональных аэропортов принимать вывозные рейсы.