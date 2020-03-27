Две девушки получили травмы в ДТП в селе Чигири (фото)

Фото: instagram.com/skaner28

Вечером 26 марта в селе Чигири Благовещенского района произошло ДТП с пострадавшими. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, в аварию попал автомобиль Nissan Sunny, которым управляла девушка 1995 года рождения. Это случилось в 21:01: водитель не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, допустила съезд с проезжей части.

Получили травмы сама водитель и ее пассажир – девушка 2000 года рождения.