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сегодня, 08:52 1

Две девушки получили травмы в ДТП в селе Чигири (фото)

Две девушки получили травмы в ДТП в селе Чигири (фото)
Фото: instagram.com/skaner28

Вечером 26 марта в селе Чигири Благовещенского района произошло ДТП с пострадавшими. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, в аварию попал автомобиль Nissan Sunny, которым управляла девушка 1995 года рождения. Это случилось в 21:01: водитель не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, допустила съезд с проезжей части.

Получили травмы сама водитель и ее пассажир – девушка 2000 года рождения.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • mm_Некит Алимов

    mm_Некит Алимов
    2 часа назад

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