Орлов проверил, как в Благовещенске развертывается резервный инфекционный госпиталь (фото)

Губернатор Амурской области Василий Орлов проинспектировал, как развертывается резервный инфекционный госпиталь на базе городской клинической больницы Благовещенска.

Первые койки под резервный инфекционный госпиталь уже готовы на базе двух первичных сосудистых отделений. В составе этих отделений развернуты палаты интенсивной терапии и реанимации, оснащенные в соответствии с требованиями Минздрава РФ. Выделен медицинский персонал для работы в инфекционном госпитале.

В том случае, если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, врачей будут привлекать с других медицинских организаций.

«На случай, если поступит больной с коронавирусной инфекцией, мы, согласно плану, переводим всех оставшихся больных в областную клиническую больницу и в хирургический корпус. Мы освобождаем все 5 этажей, куда будут госпитализироваться именно такие больные», – прокомментировал главный врач больницы Александр Сучков.

Василий Орлов уточнил, сколько в этом случае нужно времени, чтобы перевести пациентов. «Сегодня мы два этажа освободили за 6 часов. Часть больных у нас переведена на амбулаторное лечение, тяжелые переведены в областную клиническую больницу, легкие выписаны», – пояснил Александр Сучков.

На качестве оказания помощи, как заверили губернатора, это никак не сказалось. В городской больнице приостановлены плановые госпитализации. Все экстренные больные переправлены в областную больницу.

Главе региона показали резервную реанимацию, в которой можно разместить еще 12 реанимационных коек. Сегодня она не используется. Там необходимо провести косметический ремонт. Смету на ремонт рассмотрят на заседании штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Также будет рассмотрена возможность подводки кислорода в оперативном порядке по всем этажам, где ее сейчас нет.

Сегодня в больнице имеется двухмесячный запас медикаментов и изделий медицинского назначения. Дополнительно антибиотики для городской больницы зарезервированы в фармацевтической компании, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Что касается средств индивидуальной защиты, то запасы масок, защитных костюмов на первое время есть. Губернатор дал поручение подготовить заявку на Минпромторг по дополнительному медицинскому оборудованию и средствам индивидуальной защиты.

Тем временем, согласно постановлению председателя правительства РФ Михаила Мишустина по развертыванию резервного коечного фонда, под изолятор на 280 мест уже подготовлен стационар детской городской клинической больницы, дети, находившиеся там на лечении, переведены в областную детскую больницу.

Фото: amurobl.ru