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сегодня, 07:34 4

Роллеров, скейтбордистов и велосипедистов возмутил призыв мэрии не кататься по набережной

Роллеров, скейтбордистов и велосипедистов возмутил призыв мэрии не кататься по набережной

Недоумение и даже возмущение среди любителей роликовых коньков, скейтбордов и велосипедов вызвало обращение мэрии с просьбой не кататься по набережной Благовещенска. Любителям этих видов спорта городские власти посоветовали использовать специально созданные площадки. Гости программы «Простые вопросы» объяснили, что их не устраивает на новой скейт-площадке и почему они считают ее небезопасной.

«Площадка на ОКЦ не подходит для профессионалов. Эту площадка хороша для маленьких детей, они ее и оккупировали. Лично для нас я не вижу никакой перспективы, потому что там мало места. Более того, много нареканий к покрытию площадки. Скорее всего, его просто полировали, а не шлифовали, поэтому сцепление там нулевое», – говорит инструктор по роллер-спорту Евгений Васильев.

При этом, по словам Романа и Евгения, на новой набережной выделены конкретные зоны для пешеходов и велосипедистов.

«Когда лично я вижу маму с ребенком, разговаривающую по телефону, которая идет по велосипедной дорожке, я просто замедляю темп и объезжаю. Спорить – бесполезно, доказывать – бесполезно. Понятно, что хочется, чтобы их не было на велодорожке. При том, что дорожка обозначена прекрасно. Я не знаю, зачем мэрии вообще надо было это говорить. Разделение дорожек на набережной есть – оно внятное, понятное. Тут для пешеходов, здесь для велосипедистов и роллеров, – высказывается представитель федерации мультиспорта «Амурбайк» Роман Шабанов.

Чтобы роллеры, велосипедисты и пешеходы мирно уживались на набережной, гости программы предложили: «Надо более яркие знаки поставить возле велодорожки, которые покажут, что небезопасно ходить по велодорожки, когда там ездят велосипедисты. То есть призвать к какому-то чувству самосохранения».

Спортивные активисты призывают городские власти плотнее с ними работать и вместе обсуждать проблемы.

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#Простые вопросы #спорт

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    26 минут назад

    в Индии людей палками выгоняют с улиц

  • ay

    ay
    15 минут назад

    Ходят по велодорожкЕ, а не велодорожки. Вообще-то.

  • ay

    ay
    14 минут назад

    Фотки активистов зачётные вышли. ХарАктерНые.

  • ay

    ay
    12 минут назад

    Велосипедистам тоже бы о чувстве самосохранения подумать. Вдруг окажется что пешеход - каратека, зэк, или обладатель "травмата". Кому потом одноглазый велосипедщик нужен?

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