Выбор читателей за 26 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 26 марта.

Амурчане в мессенджерах и социальных сетях делятся предупреждениями о работе патрулей в общественных местах. Якобы задача таких подразделений – искать гуляющих детей и наказывать родителей штрафами.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля. Такое решение принято для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, говорится в документе.

В аквапарке Благовещенска вновь случилось происшествие с ребенком. 25 марта во время плавания в бассейне пострадал 9-летний мальчик – его руку засосало в водозаборник очистки воды.

В Амурской области возбудили уголовное дело по факту гибели 6-летнего мальчика. Его придавило полистиролбетонными блоками на одной из баз в Благовещенске.