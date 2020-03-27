Выбор читателей за 26 марта
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 26 марта.
Информация о патрулях, задерживающих подростков на улицах, оказалась страшилкой
Амурчане в мессенджерах и социальных сетях делятся предупреждениями о работе патрулей в общественных местах. Якобы задача таких подразделений – искать гуляющих детей и наказывать родителей штрафами.
Путин подписал указ об объявлении нерабочей недели в России
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля. Такое решение принято для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, говорится в документе.
В бассейне благовещенского аквапарка руку ребенка засосало в водозаборник
В аквапарке Благовещенска вновь случилось происшествие с ребенком. 25 марта во время плавания в бассейне пострадал 9-летний мальчик – его руку засосало в водозаборник очистки воды.
Шестилетний мальчик погиб в Амурской области
В Амурской области возбудили уголовное дело по факту гибели 6-летнего мальчика. Его придавило полистиролбетонными блоками на одной из баз в Благовещенске.
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