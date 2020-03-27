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Амурские врачи присоединились к всемирному флешмобу «Оставайтесь дома для нас»

Амурские врачи присоединились к всемирному флешмобу «Оставайтесь дома для нас»
Фото: gazeta-bam.ru

В Инстаграме Отделенческой больницы на станции Тында появилась фотография медиков, которые держат в руках листочки со словами, образующими послание: «[Отделенческая больница] работает для вас!!! Оставайтесь дома для нас!». Эта фраза стала своеобразным медицинским флешмобом в период пандемии коронавируса.

Свою фотографию врачи столицы БАМа сопроводили такой надписью: «Дорогие друзья, мы напоминаем вам, что самый простой и верный способ избежать заражения – это свести к минимуму посещение общественных мест! Оставайтесь дома и не подвергайте себя и своих близких лишней опасности».

Как сообщает газета «БАМ», врачи из разных стран и городов призывают людей следовать рекомендациям и меньше находиться в общественных местах.

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#коронавирус #Тында

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