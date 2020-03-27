Амурские врачи присоединились к всемирному флешмобу «Оставайтесь дома для нас»

В Инстаграме Отделенческой больницы на станции Тында появилась фотография медиков, которые держат в руках листочки со словами, образующими послание: «[Отделенческая больница] работает для вас!!! Оставайтесь дома для нас!». Эта фраза стала своеобразным медицинским флешмобом в период пандемии коронавируса.

Свою фотографию врачи столицы БАМа сопроводили такой надписью: «Дорогие друзья, мы напоминаем вам, что самый простой и верный способ избежать заражения – это свести к минимуму посещение общественных мест! Оставайтесь дома и не подвергайте себя и своих близких лишней опасности».

Как сообщает газета «БАМ», врачи из разных стран и городов призывают людей следовать рекомендациям и меньше находиться в общественных местах.