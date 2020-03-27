Близнецам можно смело браться за любые дела, а Козерогам нельзя быстро ездить: астрологический прогноз на 27 марта

Восход Солнца: 06:16

Заход Солнца: 18:53

Солнце в Овне.

Овен. Противоречивый день. В первой половине дня многие из Овнов испытают чувство вдохновения и смогут легко справиться с наболевшими проблемами. В отношениях с родными преобладает сердечность и взаимопонимание. Но во второй половине вам лучше избегать любых дел и контактов — вероятно плохое известие и возникшая в связи с этим напряженность в отношениях.

Телец. Звезды обещают вам множество хозяйственных дел. На семейном небосклоне новых туч не предвидится. Займитесь накопившимися делами, обратите внимание на состояние бюджета: вам придется контролировать свои расходы, потому что впереди дополнительные материальные затраты, так что лучше к ним подготовиться заранее.

Близнецы. В этот день вы можете смело браться даже за те дела, о которых имеете самое смутное представление. Ваш оптимизм и упорство поднимут вас в глазах окружающих. Любые встречи пройдут удачно: вам будет очень легко прийти к общему мнению. Не отказывайтесь от помощи, какой бы незначительной она вам ни казалась.

Рак. День благоприятен для путешествий, физических нагрузок, операций с недвижимостью. День постижения новых истин, проявления творческого потенциала. Возможно новое знакомство, которое со временем перерастет в серьезные отношения. Вероятно хорошее известие, которое откроет новые горизонты. Звезды советуют обратить внимание на здоровье.

Читайте также

Астрологический прогноз на неделю 23 – 29 марта: Овнам стоит заняться творчеством; Рыбы встретят мудреца

Лев. Женщинам-Львам предстоит свидание. Звезды предупреждают, что строгость в соблюдении внешних приличий, граничащая с ханжеством, может оттолкнуть спутника. Замкнутость и некоторая холодность в общении приведет мужчин-Львов к негативным изменениям в личной жизни. Сон исполнится, если снился раньше дважды или многократно.

Дева. Критический день. Несет недоброжелательство, столкновения с недругами, измену, обман. Круговорот дел закружит вас с самого утра. Обратите пристальное внимание на имущество. Вероятны кражи. Предстоят домашние хлопоты, которые отнимут много времени и сил.

Весы. Этот день связан с неприятными известиями. Постарайтесь контролировать ситуацию. Не стоит совершать важных, необратимых поступков, особенно касающихся денег. Приведите в порядок все документы, так как в это время может всплыть то, что вам хотелось бы скрыть от посторонних глаз. Это обстоятельство может сильно повредить вашей репутации.

Скорпион. Жизненный потенциал на высоком уровне. Вероятно, перед вами откроются широкие возможности в профессиональной деятельности или роста в карьере, для творчества и самовыражения. Вас будет отличать характерный для вас оптимизм, вера в свои силы, дружелюбие и умение следовать общепринятым нормам. Прекрасный день для любви и романтических приключений.

Читайте также

Гороскоп на март 2020 года: Дев ждут новые знакомства, а Стрельцам необходим отпуск

Стрелец. Неблагоприятный день. Опасайтесь интриг, зависти. Может возникнуть необходимость в помощи друзей, родственников или влиятельных людей. Вероятны ссоры. Вам следует уделить максимум внимания своим близким.

Козерог. Противоречивый день, когда отношения с партнерами проверяются на устойчивость, а намеченные планы требуют пересмотра. Сегодня мужчинам-Козерогам нужно справиться с эмоциями и тщательно обдумывать свои поступки. Стремление к ответственности может сыграть с ними злую шутку Женщинам-Козерогам не следует давать обещания и быстро ездить.

Водолей. День благоприятен для начала новых дел, смены прежней сферы деятельности, поступления на новую работу. Вас ожидает эмоциональный подъем. Постепенно возрастает личное обаяние. Во второй половине дня возможны неприятности. Избегайте противостояния, ищите компромисс — и все встанет на свои места.

Рыбы. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям: ваши организаторские способности сегодня не найдут достойного применения. Возможны конфликты с начальством. Иллюзорность и нереальность планов могут привести к финансовым потерям. Существует вероятность, что вам придется решать домашние и личные проблемы, которые отодвинут на второй план дела и бизнес.

Астролог: Вальдемар Небоходцев